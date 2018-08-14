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مخزومي التقى مديرة برامج وستمنستر: محاربة الفساد تبدأ باعتماد الشفافية

14
AUGUST
2018
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أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي بياناً حول لقاء جمعه في مكتبه في وسط بيروت بمديرة برامج مؤسسة وستمنستر للديمقراطية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا السيدة دينا ملحم. وذلك بحضور مستشاري النائب مخزومي السادة برنارد بريدي ومحمد زيدان وسامر الصفح والسيدة هدى الأسطة قصقص.


وبعد أن استعرضت السيدة ملحم نشاطات المؤسسة وعملها في مجال تحقيق الديمقراطية وتعزيز الحكم الرشيد، أبدى الحاضرون اهتماماً بسياقات العمل البرلماني لا سيما في مجال تعزيز تشريع القوانين والرقابة والمحاسبة.


وقال مخزومي إن الديمقراطية الحقيقية قوامها الشفافية والنزاهة والعدالة الاجتماعية، مشدداً على أن محاربة الفساد تبدأ باعتماد الشفافية المطلقة في معالجة مختلف الملفات وحماية البلد من الصفقات والمحاصصات ومن ثم المحاسبة. وأكد أنه من موقعه في مجلس النواب سيعمل على الدفع باتجاه اعتماد مشاريع تقود إلى تفعيل المؤسسات الرقابية، بعيداً من المصالح السياسية والمحاصصات الطائفية، داعياً إلى تفعيل الهيئات الرقابية في مختلف الملفات بالتنسيق مع المجتمعين المدني والأهلي.


وقد تم الاتفاق على التعاون بين مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة مخزومي وجمعية بيروتيات، وذلك لتعزيز مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والحكم الرشيد.


الجدير ذكره، أن المؤسسة تعمل مع أكثر من 26 برلماناً حول العالم، وتدعم المؤسسات التمثيلية بما يتناسب مع أولوياتها وحاجاتها وضمن إطار سياقها الوطني والقانوني. ويهدف عمل المؤسسة البرلماني إلى تعزيز الحكم الرشيد من خلال تطوير قدرة مستدامة على مستوى البرلمانيين والموظفين في المجلس النيابي والهيكليات النيابية بغية ضمان الشفافية والمحاسبة.

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