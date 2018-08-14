ما قصة الصورة التي تجمع تاجر المخدرات علي زيد اسماعيل مع وزير "حزب الله" واللواء جميل السيد؟

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نشر الناشط أحمد اسماعيل عبر حسابه الخاص على فايسبوك صورة يظهر فيها النائبان جميل السيد وحسين الحاج حسن والشيخ حسن المصري وفيصل عبد الساتر وشخص خامس، قال إنه تاجر المخدرات علي زيد اسماعيل الذي قتل في عملية أمنية نفذها الجيش في بلدة الحمودية.



وببحث بسيط على غوغل يتبيّن ان الصورة من افتتاح سد وبركة اليمونة في محافظة بعلبك الهرمل، الذي جرى نهاية الشهر الفائت برعاية الوزيرين جبران باسيل وسيزار ابي خليل والنواب حسين الحاج حسن واللواء جميل السيد.



والشخص الخامس الذي يظهر في الصورة هو رجل الاعمال ورئيس مركز النور اللبناني البلجيكي حسن شكر.

السيّد رد على الصورة في تغريدة كاتبا "صورة لحفلة غداء اقامها رئيس بلدية اليمونة لممثل فخامة الرئيس والرسميين بمناسبة تدشين بركة اليمونة في ٢٧تموز الفائت، وبينهم في الصورة الشيخ حسن المصري ممثل الرئيس بري، علماً أن علي زيد إسماعيل قُتِل في ٢٣ تموز!

ويعممون الصورة على انه غداء أقامه علي إسماعيل!!

فتخيلوا حجم وطاوتهم..."

اسماعيل كان قد ترشح للانتخابات النيابية الأخيرة عن المقعد الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة ضمن لائحة "شبعنا حكي" في مواجهة "حزب الله"، وهو أسير محرر من سجون الإحتلال الاسرائيلي.