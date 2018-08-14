living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما قصة الصورة التي تجمع تاجر المخدرات علي زيد اسماعيل مع وزير "حزب الله" واللواء جميل السيد؟

14
AUGUST
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشر الناشط أحمد اسماعيل عبر حسابه الخاص على فايسبوك صورة يظهر فيها النائبان جميل السيد وحسين الحاج حسن والشيخ حسن المصري وفيصل عبد الساتر وشخص خامس، قال إنه تاجر المخدرات علي زيد اسماعيل الذي قتل في عملية أمنية نفذها الجيش في بلدة الحمودية.


وببحث بسيط على غوغل يتبيّن ان الصورة من افتتاح سد وبركة اليمونة في محافظة بعلبك الهرمل، الذي جرى نهاية الشهر الفائت برعاية الوزيرين جبران باسيل وسيزار ابي خليل والنواب حسين الحاج حسن واللواء جميل السيد.


والشخص الخامس الذي يظهر في الصورة هو رجل الاعمال ورئيس مركز النور اللبناني البلجيكي حسن شكر.

 

السيّد رد على الصورة في تغريدة كاتبا "صورة لحفلة غداء اقامها رئيس بلدية اليمونة لممثل فخامة الرئيس والرسميين بمناسبة تدشين بركة اليمونة في ٢٧تموز الفائت، وبينهم في الصورة الشيخ حسن المصري ممثل الرئيس بري، علماً أن علي زيد إسماعيل قُتِل في ٢٣ تموز!
ويعممون الصورة على انه غداء أقامه علي إسماعيل!!
فتخيلوا حجم وطاوتهم..."

 

اسماعيل كان قد ترشح للانتخابات النيابية الأخيرة عن المقعد الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة ضمن لائحة "شبعنا حكي" في مواجهة "حزب الله"، وهو أسير محرر من سجون الإحتلال الاسرائيلي.

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout