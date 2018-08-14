الرئيس الحريري “موديل 2018” غير “موديل 2010”!

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ذكر الامين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري بقول الرئيس سعد الحريري خلال الانتخابات النيابية “إن سعد الحريري موديل 2018 غير سعد الحريري موديل 2010 “.

وشدد الحريري خلال حفل عشاء تخلله الإعلان عن البرنامج الانتخابي لمرشح “تيار المستقبل” د. بشار بيك لموقع نقيب الصيادلة في لبنان، على أننا “نتذكر ما قاله الرئيس الحريري لنقول إلى من يهمه الأمر، أنه مصمم على تشكيل حكومة ائتلاف وطني، ولن ييأس، ومن يفكر بالضغط أو التهويل عليه كي يعتذر أو يشكل حكومة كيف ما كان، “فليخيط بغير مسلة”. وقال إن “الحريري صبره طويل، وهو يمضي في تأليف الحكومة بثقتكم أولاً، وبصلاحياته المكرسة بـ”دستور الطائف” ثانياً ، وأي كلام من خارج دستور الطائف لا مكان له في قاموسنا”.

وأكد أن “الحكومة المنشودة اليوم هي حكومة يشارك فيها كل المكونات الاساسية، ولا مكان فيها لعزل أي مكون رئيسي، أو لإعطاء أي مكون آخر القدرة على تعطيل الحكومة، أي لا ثلث معطلاً لأحد”.

واعتبر أن “مسار التأليف في أيادٍ أمينة مع الرئيس الحريري، وهو يمد يده للجميع، وسيصل بالحوار البناء وتدوير الزاويا إلى حلول لكل العقد، لأن البلد لا يحتاج إلى عرض عضلات سياسية، بل يحتاج إلى تهدئة وحكمة وتواضع ، كما يحتاج إلى التمسك بالتسوية السياسية لأنها تعني استمرار الاستقرار الامني والسياسي، وحماية مؤتمر سيدر، والانطلاق بالمشروع الاستثماري الذي يحمي اقتصاد البلد ويوقف الانهيار، وهذا هو مطلب كل الناس “.