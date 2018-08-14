التيار في زحلة نظم لقاء عن "دور الجيش في مقاومة الإحتلال".. بانو: الجيش مدرسة وطنية ويتجه إلى مزيد من التخصص والحرفية

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شدَّد النائب العميد أنطوان بانو على أن الجيش اللبناني هو مدرسة للإنتماء الوطني من خلال النموذج الذي تقدمه في الشرف والتضحية والوفاء والدفاع عن لبنان. وأكَّد أن الجيش في كل مراحل تاريخه جمع الطوائف والمناطق تحت رايته وتحت سقف الولاء الجامع للوطن، مستعرضاً تاريخ خدمته في الجيش اللبناني منذ دخوله المدرسة الحربية إلى تجربة "أفواج الدفاع" وبداية تسلمه مسؤوليات قيادية.



كلام بانو أتى في خلال لقاء حواري نظمته هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر تحت عنوان "دور الجيش في مقاومة الإحتلال"، في حضور منسقي الهيئات المحلية وناشطين.

بداية كانت كلمة ترحيبية من منسق القضاء إيلي عبد الأحد الذي شدد على الحفاظ على الذاكرة الجماعية وتلقي الشباب معلومات صحيحة عن تاريخ لبنان. ثم تحدث بانو فشرح المحطات التي واجهها الجيش اللبناني في دفاعه عن حرية لبنان وسيادته واستقلاله، ومنها معركة سوق الغرب في 13 آب 1989 مقدماً شهادته عن تلك المرحلة وقراءةً عسكرية عن تحرك الوحدات المقاتلة، ومشيراً إلى التفاني والتسابق على التضحية وتأدية الواجب لدى الجنود.



وتطرق بانو إلى دور الجيش في مواجهة الإرهاب، وإلى حرب نهر البارد التي شارك فيها آنذاك. وشدد على قيم الإنضباط والإلتزام والإنسانية التي أبرزها الجيش، لافتاً إلى سلسلةٍ من الدروس والعبِر المستقاة والتي تدفع في اتجاه تعزيز حرفية الجيش وتعزيز وحدات النخبة في سياق مواجهة المجموعات الإرهابية، كما ذكر أدوار القيادات والجنود وخاصة دور اللواء الشهيد فرانسوا الحاج في إدارته للعمليات. وأشار أيضاً إلى تضامن البيئة المحيطة بالمخيم من أهالي عكار وطرابلس مع الجيش في صورةٍ رائعة، مشيداً بدور قائد الجيش الحالي العماد جوزاف عون.



وأكد بانو ضرورة تحلي شباب التيار الوطني الحر بقيم الإلتزام والمناقبية والتضامن من أجل مزيد من الإنجازات في سبيل لبنان.