وجد رمضان للtayyar.org: اختتام المحاكمة في قضية الحريري الشهر المقبل... ونأمل اصدار الحكم في ال ٢٠١٩

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كبريال مراد

لا تزال المحكمة الخاصة بلبنان تبحث في ما بات يعرف بقضبة "عياش وآخرين"، المرتبطة باعتداء الرابع عشر من شباط ٢٠٠٥، المتعلّق بمقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و٢١ شخصاً آخرين، واصابة ٢٢٦ بجروح.



وكما هو معلوم، فالمتهمون الذين يحاكمون حالياً في اجراءات غيابية هم سليم عياش وحسن مرعي، وحسبن عنيسي واسد صبرا، وقد اسندت اليهم تهمة المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل ارهابي وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك.

الtayyar.org التقى الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان خلال زيارتها بيروت، مستوضحاً اياها عن جديد هذا المسار، وقد شرحت رمضان انه "مبدئياً وبين الثالث من ايلول المقبل والرابع عشر منه، سيتم اختتام المحاكمة، ما لم يحصل اي تغيير بالمواعيد، حيث سيتقدم المدعي العام والمتضررون وفرق الدفاع بالحجج الختامية، امام الغرفة.

واوضحت رمضان، انه "يسبق هذه المرحلة نشر المذكرات الختامية لكل فريق. وكانت الغرفة اعطت المدعي العام حتى السادس عشر من تموز لتقديم مذكرته مع المتضررين. وقد قدمت وباتت علنية ومنشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة. فيما يرتقب نشر مذكرة الدفاع في الايام المقبلة.

واشارت رمضان الى انه " وبعد تقديم الحجج الختامية الشهر المقبل، سيعلن رئيس الغرفة اختتام مرحلة المحاكمة، لندخل في فترة المذاكرة، حيث يبحث قضاة غرفة الدرجة الاولى في الادلة التي قدّمت خلال اربع سنوات، بشكل دقيق ووفق معايير عالية".

وعن المقصود بالمعايير العالية، تقول رمضان " يجب ان لا تحمل هذه الادلة اي شك معقول، لتحصل بعدها صياغة الحكم".

وهل من موعد محدد للحكم؟ تجيب رمضان " لا وقت محدداً لذلك، خصوصا ان القضاة سيبحثون بالادلة التي بين ايديهم في قضية حساسة كهذه. ونأمل في ان تكون سنة ٢٠١٩ سنة اصدار الحكم".