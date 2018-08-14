دمشق تدعو اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم... والمفوضية تعارض

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في ملف النازحين السوريين، عادت أمس دفعة جديدة منهم بلغت 137 نازحاً الى الداخل السوري عبر طريق المصنع الحدودي بإشراف الأمن العام، وكانت غالبيتهم من النازحين الى منطقة العرقوب وشبعا.

ودعت دمشق اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم، متعهدة بضمان حقوقهم المتساوية مع المواطنين الآخرين والحفاظ على كرامتهم.



وقال رئيس الدائرة السياسية للقوات المسلحة السورية اللواء حسن أحمد حسن، رداً على سؤال حول الضمانات التي قد تقدمها بلاده للسوريين العائدين إلى سوريا: "إنّ جميع السوريين لهم حقوق متساوية، أينما كانت أماكن إقامتهم حالياً". وشدّد على "ضرورة الحفاظ على كرامة جميع السوريين". ومن جهته أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السورية حسين مخلوف "أنّ السوريين الذين كانوا يحاربون ضد الجيش السوري ثم انتقلوا إلى جانبه يعدّون اليوم مثالاً على موقف دمشق منهم"، مضيفاً "انهم يعيشون في سوريا بنحو عادي". وشدد على "أنّ الحكومة السورية توفر حالياً ظروفاً ملائمة لعودة السوريين إلى وطنهم".

المفوضية تعارض

وعارض مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم في الظروف الحالية. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين: "لا يمكننا أن نسمح بعودة اللاجئين في الظروف الخطيرة". وأضاف: "انّ 5 ملايين لاجئ موجودون حالياً في الدول المجاورة لسوريا، وانّ الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان عودة مثل هذا العدد من الأشخاص في ظل استمرار النزاع".