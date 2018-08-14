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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 14-08-2018

14
AUGUST
2018
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البناء


كواليس
لاحظت مصادر سياسية عراقية الارتباك في موقف رئيس الحكومة حيدر العبادي من العقوبات الأميركية على إيران، فبعد الإعلان عن الالتزام بها صدرت مواقف تبريرية وتخفيفية ورست مؤخراً على إعلان الالتزام بعدم التعامل مع إيران بالدولار والبحث بوسائل بديلة منعاً للعقوبات من جهة وتأكيداً على رفضها من جهة أخرى، وقالت المصادر إنّ الصدمة السلبية وقعت وبات من الصعب إزالة أثارها...

الجمهورية

جرى تعميم على نواب ووزراء ينتمون إلى حزب بارز لعدم الإدلاء بأي موقف حول أي مسألة مُكتفين بترداد موقف الحزب الرسمي حرفياً.
أكّد أحد النواب الجُدد أن الناس في لبنان ما زالوا يعتبرون أن النائب الجيّد هو من يؤمّن لهم الخدمات الشخصية، أما إن شرّع ولم يمضِ وقته باستقبالهم فلن يعيدوا انتخابه.

اللواء

غمز
تصل رسائل «إيجابية» بصورة منتظمة إلى قطب وسطي من أصدقاء رسميين وحزبيين تشيد بمواقفه.
همس
يعارض مرجع كبير على نحو قاطع أيّ تحريك للشارع، لأسباب معيشية أو سياسية..
لغز
يتكتم مسؤول رفيع على طبيعة العرض الذي سمعه من رئيس حزب موال في ما خصَّ حزباً مسيحياً.

المستقبل


يقال إن القيادة الروسية تعدّ لإقامة مركزين لإعادة النازحين السوريين في كلّ من دمشق ودرعا حيث يتمّ استقبالهم تمهيداً لإعادة توزيعهم على المناطق.

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