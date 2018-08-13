بالفيديو - جامعات ومعاهد غير معترَف بها: احذروا يا طلاب لبنان

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احذروا يا طلاب لبنان من ان تقعوا فريسة اطماع التجارة الاكاديمية الداخلة حديثُا الى لبنان عبر جامعات ومعاهد غير معترف بشهاداتها، تفتح معظمها فروعًا في الارياف وتغش المواطنين بالاقساط.. صرخة اطلقتها المديرية العامة للتعليم العالي التي تصدر بيانات تحذيرية بهذا الصدد منذ فترة



الرصيد التعليمي والثقافي والفكري يضرب اليوم في لبنان جراء هذه الظاهرة، والطموح ان تتولى شرطة تربوية زمام المراقبة



المشارك والمسجّل والذي يدير تلك المؤسسات سيحاسبون، فيما قام مدير عام التعليم العالي د. احمد الجمال بمراسلة المحافظين والنيابة العامة لملاحقتهم



تحت غطاء حزبي او مناطقي وحتى سياسي يتلطى هؤلاء، فكان لا بد من تحذير المسؤولين السياسيين ايضًا



لا يستبعد عضو لجنة الاعتراف والمعادلات في المديرية العامة للتعليم العالي د. جورج كلاس ان تحمل الحملة على الجامعة الوطنية في طياتها ما يعود بالمنفعة على تلك المؤسسات التي لا تبغى سوى الربح على حساب مستقبل الشباب ومستوى التعليم في لبنان.