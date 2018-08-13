مكتب تويني: تكليف نصولي لمتابعة ملف الديون اللبنانية وودائع البنوك في كردستان

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صدر عن المكتب الإعلامي للوزير نقولا تويني البيان التالي:

في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد من أجل متابعة ملف الديون اللبنانية وودائع البنوك اللبنانية في كردستان، كلف الوزير نقولا تويني رئيس مجلس رجال الأعمال اللبنانيين العراقيين عبد الودود نصولي بالسفر الى بغداد للاجتماع بالمسؤولين العراقيين لمتابعة هذا الملف.

واجتمع اليوم بحاكم البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق لشكره على جهوده في تسديد اول دفعة من هذه الودائع ووعد بانه سيواصل متابعته هذا الموضوعف.

هذا وسيجتمع غداً بأمين عام مجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق للبحث في ملف ديون ومتعلقات التجار اللبنانيين في العراق.

وسيجتمع أيضاً بالدكتور ماهر جوهان وكيل وزارة المالية والتخطيط يوم الخميس ١٦ اب لمتابعة الموضوع نفسه.