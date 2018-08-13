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هيئة قاع الريم في التيار الوطني أحيت عشاءها السنوي .. سليم عون: العرقلة الحكومية لمحاولة إفشال العهد

13
AUGUST
2018
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أحيت هيئة قاع الريم في التيار الوطني الحر عشاءها السنوي في مطعم نبع البردوني بحضور النائب سليم عون ورئيس بلديتها قاع الريم المهندس وسام تنوري، المختار الياس كفوري والمختار خليل تنوري، الأب افرام حبتوت والأب سابا سعد ومنسق هيئة قضاء زحلة في "التيار" إيلي عبد الأحد ومناصرون.

 

عون
وشدد النائب عون على أن هدف العرقلة الحالية لتأليف الحكومة محاولة إفشال العهد من قبل قوى لم تعتد رئاسة الجمهورية القوية في العهود السابقة، لافتاً الى انطلاقة قوية للعهد قريباً جداً بعد تأليف الحكومة تركز على مواجهة التحديات الإقتصادية والمالية والتنموية، داعياً إلى ضرورة الإستفادة من عهد الرئيس عون من أجل تحقيق المشاريع الإنمائية لقضاء زحلة. كما أكد عون أهمية الإلتزام الحزبي والحفاظ على قيم التيار الوطني الحر ومناقبيته وضرورة التفات الهيئات في الحزب إلى الشؤون المحلية والإنمائية، شاكراً ناشطي قاع الريم وأهاليها على الثقة الكبيرة التي منحوها للتيار، قائلاً "عسى نوفيكم حقكم وجهودكم التي بذلتموها خلال الإنتخابات".

 

مزرعاني
وكانت كلمة تقديمية لمنسق هيئة قاع الريم في التيار وسيم مزرعاني شدد فيها على تلبية حاجات البلدة الإنمائية في مختلف الأصعدة ولا سيما الرياضية والزراعية منها.

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