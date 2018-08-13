الرئيس عون استقبل المطران عودة الذي امل أن ترعى الحكومة الجديدة حقوق الطائفة الارثوذكسية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع الساعة. واوضح المطران عودة انه شكر رئيس الجمهورية على دعمه الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت.

وقال: "عبّرت عن امتناننا الكبير لمبادرة فخامة الرئيس، وتداولت معه في عدد من المواضيع التي تهم طائفتنا، لا سيما واننا على ابواب تشكيل حكومة جديدة نأمل ان ترعى حقوق الطائفة الارثوذكسية في المواقع الادارية التي انتُزعت منها، او تلك التي لا تزال شاغرة. وقد لمست لدى فخامة الرئيس الرعاية التي نجدها دائماً لديه، ونتمنى له التوفيق في قيادة مسيرة البلاد نحو شاطىء الامان، ونرفع الصلوات دائماً من اجل ان ينهض لبنان من عثراته، ولكي يرتاح اللبنانيون خصوصاً في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة."