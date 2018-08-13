مجد مريم (جورج عبيد)

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حنيني إلى سيدة العالم كونيّ حتى الانبهار والامّحاء. لم يجذبني أحد في الدنيا في تاريخ الحضارات والأديان كما جذبني مجد يسوع ومجد مريم، مجد يسوع الساطع والمتجلّي على الخشبة، ومجد مريم حين سلّمها ابنها الكون، وتسلمها من بعد ذلك وفي رقادها طفلة ولدت بين يديه كما هو ولد بين يديها وحملته طفلاً في الميلاد.

ظهر الحنين إلى مريم في لحظات الطفولة، وقد أخبرتني أمّي رحمها الله، أنّ مريم شفتها من داء فتك بمصارينها ومنعها من تناول الخضار وما إليها وكانت تعيش على الأرزّ المسلوق. شفت مريم والدة الإله أمّي حينما قررت أن تزورها في ديرها العامر في صيدنايا، هناك رمت بكوب الأرزّ المسلوق وقرّرت أن تذهب مع أهلها والأقارب إلى المطعم من بعد صلاة آثرة وتناولت كلّ الأطعمة والأطايب من دون اسثتناء وعادت إلى قريتها سوق الغرب معافاة. ومريم نفسها، شفت جدّي لأمّي من إعاقة جسديّة أقعدته على الكرسيّ المتحرّك لفترة طويلة وقد كان ملحدًا غير مؤمن على الإطلاق، ظهرت السيدة له في الليل حين كان نائمًا، أمسكت بيديه ونادته باسمه وهو الياس وأمرته بالوقوف، للوهلة الأولى ظنّ أنه رأى حلمًا، عاد إلى النوم وتوًّا ظهرت له مجدّدًا وطلبت منه الوقوف ممسكة بيده، وللحين نهض ودخل غرفة ابنه وأيقظه فانذهل ابنه للمشهد فآمن جدّي الياس الصليبي وكأنه ولد من جديد في حياة جديدة أعطيت نعمة له وكانت مريم هي الشافية والمنقذة والمعيدة إلى الإيمان.

يثبّت مشهد كهذين المشهدين، بانّ مريم لا تزال حيّة بقوّة ابنها يسوع. في لاهوتنا الأرثوذكسيّ، كما في الطقوس، ثمّة تركيز واضح على أنها لم تمت ، ليس من أثر في الجثمانية في فلسطين المحتلّة دالّ على أنها مدفونة في قبر، إذ لم يتم اكتشاف أثر لجسدها الدفين، على الرغم من أنها دفنت في تلك القرية لكن لم يوجد لها أثر قائم في القبر الذي صار كنيسة يؤمّه المؤمنون. وفي الروايات الإنجيليّة ليس من كلام على سيرتها منذ ولادتها حتى رقادها، الأدب المنحول أي ما يسمّى بالإيبوكريفا هو الذي روى بكثير من الاقتباس والمقارنات كما المقاربات، والكنيسة بآبائها العظام استندوا إلى رواية الحبل بيسوع ليؤكدّوا أنها بلا فساد ولدت كلمة الله، وانطلق الإكرام لها من ذلك المفهوم العقيديّ الثابت ومن مرافقتها لابنها حتى ارتفع على الخشبة وقام من بين الأموات فعطفوا أعياد السيد عليها لأنّنا اعتبرناها أكرم من الشاروبيم، وكما قال القديس العظيم يوحنّا الدمشقيّ "لأنّه (أي المسيح) صنع مستودعك عرشًا وجعل بطنك أرحب من السماوات". فغدا عيد رقادها نسخة عن عيد الفصح، وعيد ميلادها في الثامن أيلول نسخة عن ميلاد المخلّص وعيد دخولها إلى الهيكل في الواحد والعشرين من شهر تشرين الثاني نسخة عن عيد دخول السيد إلى الهيكل الذي نقيمه في الثاني من شباط، ما خلا حتمًا عيد بشارتها حيث اجتمع المسيح بمريم أمّه في بطنها لحظة بشرها الملاك بحبلها بابن الله الذي هو قبل الدهور.

الكلام على رقادها مستند بجوهره إلى حالتين:

1-الحالة الأولى: أنّ الكنيسة انطلقت من مضمون قيامة المسيح وسكبته على والدته.

2-الحالة الثانية: أنّ علماء لم يجدوا وكما سبق وأشرنا أيّ أثر لها.

بالاستناد إلى الحالتين تحوّل الرقاد إلى انتقال حقيقيّ من الموت إلى الحياة، أي انّ مريم انتقلت إلى ملكوت الله بالكليّة، وكما يرتل الأرثوذكس صبيحة يوم العيد "إنّ الملائكة لما شاهدوا رقاد البتول الكليّة القداسة اندهشوا كيف أنها انتقلت من الموت إلى الحياة" وترتل أيضًا "أيتها البتول الطاهرة إن حدود الطبيعة قد غلبت فيك أن المولد بتوليّ والموت قد صار عربونًا للحياة فيا من هي بعد الولادة بتول وبعد الموت حية يا والدة الإله أنت تخلصين ميراثك دائمًا". إلى أن يبلغ المرتلون إلى طروباروية العيد: "في ميلادك حفظت البتولية وصنتها وفي رقادك ما اهملت العالم وتركته يا والدة لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أمّ الحياة فبشفاعاتك أنقذي من الموت نفوسنا".

يؤكّد انتقالها بهذا المعنى حياتها وديمومة حياتها. ما يكشف حضورها أنها تخاطبنا كثيرًا بشتّى الوسائل، وتشفي أمراض أجسادنا ونفوسنا كما حصل مع والدتي ووالدها، وكما حصل ويحصل مع كثيرين سواهما. لا ينفصل هذا الحدث ببهائه وجلاله عن طبيعة حياتنا. ذلك أنّ مجد مريم من مجد وليدها الإلهيّ، وهي في كل تجوالها معه ما اشارت إلى ذاتها بل إليه، لأنه وحده المخلّص، وهي ساعية إليه من أجل خلاصنا. كثيرون منّا لم يفقهوا بأن انتقال مريم إلى مجد الله يعني أننا كبشر منتقلون بدورنا إلى الوجه الحبيب. لا معنى لحياتنا إذا لم يكن لنا من قيامة أي انتقال. لا معنى لوجود الله في حياتنا وفي التاريخ البشريّ والإنسانيّ، إذا كان سينتهي في الموت في غرفة ظلامها أبديّ ليس فيها سوى عظام وجماجم. ما معنى أن يحيا البشر بلا حياة بعد الحياة وكيف يكون الله أزليًّا لانهاية له إذا انتهى الجنس البشريّ في تلك الغرفة المظلمة أو في حفرة تحت التراب، وليس من بعد الموت حياة؟ هل الله ساديّ يستطيب عذاب البشر ويستلذّ حروب الأمم ليسرّ بالجراح المثخنة والآلام المبرحة؟

ميزة المسيحيّة منذ انبلاجها الأوّل مع الناصري أنها كشفت الله بمسيحه الشافي أمراض البشر والمنهض الأموات من القبور منذ امرأة نايين وصولاً إلى ألعازر وقد كان أنتن لأربعة أيام في القبر. الله بمسيحه محيي الأموات، ويقول آباؤنا القديسون أن الإنسان المعمّد عل اسم الثالوث القدوس والمختوم بالميرون المقدس ينزل معه المسيح إلى القبر بواسطة الميرون المختوم فيه جسده ويرقد معه إلى أن ينهضه من جديد. بمعنى أنّ الإنسان المسيحيّ هو على صورة إله السماء أي هو سماويّ فكيف بمريم التي استلمت من السيد أمومتها؟

يكشف لنا عيد رقادها أنّ من كان إلى السيد في مجده وإليها في طهرها إنسان غير مائت. هو مرفوع إلى العرش الإلهيّ ومستو مع مريم والقديسين في المجد الذي لا يهزمه موت. هذا العيد بهذا المعنى عيد للحياة وليس للموت، عيد للفرح وليس للحزن، عيد تتلاقى فيه الحالة الفصحية بالحالة المريميّة بعيدًا عن دنس التاريخ. وفي هذا العيد ننتقل مع مريم جميعنا من الموت إلى الحياة.

مجد مريم تحقّق برقادها وهو من مجد يسوع. وليس لنا في هذا العيد سوى أن نفرح لأنها تحضننا مع المعلّم الإلهيّ، ونعرف متى توجعنا وتألمنا وظلمنا مم هم حولنا فهي ستهبّ إلينا لتلامسنا بحنانها وتغمرنا بلطفها وتحملنا بأمومتها إلى السلام. مريم والدة الإله أمّ الكون كلّه أم العالم، هي تعلم أننا متى متنا فللرب نموت وإن حيينا فللرب نحيا، لكنها بأمومتها ستكون معنا في تلك اللحظات لتنقل إلينا محبة الحبيب حينئذ يأتي معها وبها ليمسحنا بحبّه الذي كشفه على الصليب ويمنحنا بنصره الظفر على موتنا بقيامته من بين الأموات.

رقاد مريم وانتقالها استكمال لمشروع قيامة الرب بنا وانتقالنا إليه إلى الحبيب... فسرّ الحب يخترق الصمت، وأمومة مريم اخترقت الحجب لنكون ونستقرّ معها في المجد، مجد يسوع الحبيب.