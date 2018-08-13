الرئيس عون: سأرعى رفع الحرمان عن عكار انطلاقا من الانماء المتوازن الذي التزمت العمل على تحقيقه في خطاب القسم

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان منطقة عكار، غالية على قلوب جميع اللبنانيين لانها خزان المؤسسة العسكرية من جهة ولان اهلها قدموا التضحيات الكثيرة في سبيل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه. واشار الى انه سيرعى رفع الحرمان عن عكار من خلال الاهتمام بمشاريعها الانمائية والاجتماعية، شأنه في ذلك، شأن رعايته لكل المناطق اللبنانية انطلاقا من الانماء المتوازن الذي التزم العمل على تحقيقه في خطاب القسم.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا نواب عكار السادة: هادي حبيش ومصطفى سليمان واسعد درغام وطارق المرعبي ووهبي قاطيشا، وعدد من رؤساء اتحادات البلديات في المحافظة، الذين عرضوا لرئيس الجمهورية ابرز مطالب المنطقة، ومنها تأهيل البنى التحتية وصيانة الطرق وتحسين واقع الاستشفاء في المنطقة من خلال تطوير المستشفى الحكومي وعدد من مستوصفات القرى الصغيرة، اضافة الى تشييد مستشفى عسكري. كما طالب الوفد النيابي والبلدي بالاهتمام بالنواحي التربوية والجامعية، وبفتح مطار رينه معوض امام الملاحة المدنية، وتأمين التيار الكهربائي بشكل افضل وتنفيذ مشاريع المياه.

كذلك طالب الوفد بانجاز المراسيم الخاصة بمحافظة عكار واستحداث مراكز للوزارات فيها وتطبيق اللامركزية الادارية وتطوير القطاع الزراعي، وتأمين اماكن لابناء المنطقة في الوظائف العامة والقوى الامنية كافة.

وعرض النواب ورؤساء اتحادات البلديات لعدد من المواضيع العالقة في الادارات والمؤسسات الرسمية، متمنين على الرئيس عون دعمها.

ووعد رئيس الجمهورية الوفد العكاري بملاحقة المطالب التي قدمها النواب ورؤساء الاتحادات مع الادارات والاجهزة المختصة.





النائب نعمة افرام

واستقبل الرئيس عون رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب نعمة افرام الذي عرض مع رئيس الجمهورية خطة عمل اللجنة واولوياتها، اضافة الى مواضيع انمائية تتعلق بمنطقتي جبيل وكسروان واهميتها على صعيد النمو الاقتصادي في المنطقتين خصوصا وفي لبنان عموما. واوضح النائب افرام انه بحث ايضا مع الرئيس عون في موضوع القروض السكنية وسبل معالجتها.





الوزير السابق عدنان عضوم

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق عدنان عضوم واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع عدة لاسيما ما يتصل منها بالوضع القضائي.





السفير فريد الياس الخازن

واستقبل الرئيس عون سفير لبنان المعين لدى الكرسي الرسولي النائب السابق فريد الياس الخازن وذلك قبيل سفره الى الفاتيكان للالتحاق بمركز عمله، وقد زوده رئيس الجمهورية بالتوجيهات اللازمة متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.





البروفسور ندي حكيم

وفي قصر بعبدا، استاذ الجراحة في الكلية الامبراطورية في بريطانيا البروفسور ندي حكيم مع افراد عائلته لمناسبة وجوده في لبنان، واطلع منه على النشاطات الطبية والعلمية التي يقوم بها.