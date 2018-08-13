"مسودة تشكيلة وزارية" حملت الأسماء الآتية

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الجزم بأن حكومة سترى النور، وإن تأخرت، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي «تشكيلة وزارية سارع بعض المعنيين بها للنفي، ووصفوها «بتسريبة» جسّ النبض وهي على النحو التالي:



رئيس مجلس الوزراء: سعد الحريري (سني، المستقبل)

وزير الدفاع: بيار رفول (ماروني، رئيس الجمهورية)

وزير الداخلية: جمال الجراح أو باسل الحسن (سني)

وزير المالية : علي حسن خليل (شيعي، أمل)

وزير الخارجية: الياس بو صعب (ارثوذكسي، تيار وطني)

الاتصالات: محمد شقير (سني، مستقبل)

الطاقة والمياه: ندى بستاني(مارونية، تيار وطني)

الأشغال: يوسف فنيانوس (ماروني، مردة)

البيئة: أكرم شهيب (درزي، اشتراكي)

الثقافة: ملحم رياشي (كاثوليك، قوات)

الزراعة: وائل ابو فاعور (درزي، اشتراكي)

الاقتصاد: فادي عسلي (سني، رئيس الجمهورية)

التخطيط: محمد فنيش (شيعي، حزب الله)

شؤون مجلس النواب: جان اوغاسبيان (ارمني، تيار المستقبل)

العمل: مصطفى علوش (سني، تيار المستقبل)

التنمية الإدارية: عناية عز الدين (شيعية، أمل)

شؤون رئاسة الجمهورية: جبران باسيل (ماروني، تيار وطني)