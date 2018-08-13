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عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 آب 2018

13
AUGUST
2018
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الأخبار: القراصنة المحميون: داتا الدولة للبيع
معراب توزع تأشيرات الحج!

 

 

 


البناء: الجيش السوري يحسم بادية السويداء نحو إدلب... وأردوغان يلوّح بالخروج من الناتو بدل أستانة
لافروف يمهّد لقمة روسية تركية فرنسية ألمانية حول الإعمار والنازحين والتسوية في سورية
الحريري «يمزح» بصيغة الـ «3 عشرات» ويحسب جنبلاط على 8 آذار... والعقدة هي «الشام»

 

 



الأنوار: الراعي في اعنف حملة على المسؤولين: يهتمون بمصالحهم دون اعتبار للشعب والدولة

 

 


الديار: في غياب ردود فعل عربيّة أو قمّة عربيّة أو تحرّك عربي
الصهيونيّة ترتكب أكبر جريمة وتعلن فلسطين «دولة قوميّة يهوديّة»
إسرائيل تسقط حق المواطنة للفلسطينيين وتلغي اللغة العربيّة وحق العودة
لماذا سمح لبنان بإقامة الحائط بدل توجيه فلسطينيي المخيّمات الى هناك؟

 

 

 

 

المستقبل: برّي متفائل: الثلث المُعطِّل صار خلفنا

 

 

 

اللواء: التأليف على السكة.. وباسيل يعتمد «استراتيجية الرئاسة لفرض خارطته
طلائع الحجاج اللبنانيين وصلوا إلى المملكة.. وبخاري سيطلق مبادرة «أمنية» قريباً

 

 

 


النهار: دوّامة "الفيتوات": توزيع أدوار داخلي - خارجي!

 

 

 


الجمهورية: حزب الله: الحكومة ليست معبرا للرئاسة

 

 

 

 

l'orient le jour: Dans le Akkar, des forêts centenaires en feu

 

 

 

the daily star: Hariri set to discuss Druze shares with PSP

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