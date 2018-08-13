أسرار الصحف ليوم الأثنين 13 آب 2018

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الأخبار: علم وخبر

«عودة» يلاحق مروجي إشاعات ضده لبنانياً

علم أن مصرف «عودة» الذي واجه في الآونة الأخيرة مجموعة أشخاص في العراق لابتزازه، وحيث أوقفت السلطات القضائية اللبنانية اثنين منهم، بينما تلاحق سلطات بغداد الآخرين، انتقل لمواجهة حملة إشاعات ضده مصدرها لبنان. وتبين أن المصرف جمع معطيات عن مدراء في مصارف لبنانية أخرى (مصرفان كبيران على الأقل)، يتولون التواصل مع زبائن في «عودة» ويعرضون استضافتهم في مصارفهم بحجة «أن بنك عودة يواجه أوضاعاً صعبة ستطيح به». وقد تبين من مصدر قضائي، أن المعطيات والأدلة التي تم تجميعها، قد تهدد أصحاب الإشاعات بعقوبات كبيرة، كما ستعرض المصارف التي يعملون بها للملاحقة وفق قواعد تنظم عمل القطاع المصرفي.



خليل يوقع طلب استجرار الكهرباء من سوريا

وقّع وزير المالية علي حسن خليل قبل أيام، طلب استجرار الكهرباء من سوريا لتغذية الشبكة اللبنانية. وطلب خليل في كتاب وجهه إلى وزارة الطاقة تحديد الكلفة المالية المطلوبة من وزارة المال لتغطية النفقات للموافقة عليها.

نادر الحريري لرئاسة بنك البحر المتوسط



قالت مصادر مصرفية، إن مدير مكتب رئيس الحكومة السابق نادر الحريري، يناقش عرض عمل، يتولى بموجبه منصب رئيس مجلس إدارة بنك البحر المتوسط، الذي يشرف على أعماله هذه الفترة رجل الأعمال علاء الخواجة. على أن يصار إلى إدخال تغييرات على إدارة المصرف تتماشى و «السياسة الإصلاحية» القائمة فيه منذ أشهر عدة، خصوصاً لناحية استرداد ديون بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار كانت مستحقة في ذمة شخصيات سياسية ورجال أعمال من الذين كان الرئيس سعد الحريري (مالك الحصة الأكبر سابقاً) يتجنب مطالبتهم بالديون. وعلم أن المصرف يواجه اليوم مشكلة في هذا الصدد مع الرئيس فؤاد السنيورة تتعلق بدين مستحق في ذمة عائلته منذ 5 سنوات على الأقل.



مجلس الأمن «يكبّر» حادثة مجدل زون



تعكف الدوائر المختصة في وزارة الخارجية على قراءة البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ما يخص حادثة بلدة مجدل زون في قضاء صور في الرابع من آب الماضي، عندما بادر الأهالي إلى التصدي لدورية سلوفينية تابعة لقوات «اليونيفيل» كانت تلتقط صوراً في أملاك خاصة من دون علم الجيش اللبناني.

وكان لافتاً في البيان بعد التنديد بالحادثة والإشادة بالقبعات الزرق والجيش اللبناني، إشارته إلى البنود ذات الصلة بالقرار 1701 ومنها القرارات 1559 و1680 و2373 «في ما يتعلق بضرورة عدم وجود أسلحة أو سلطة خارج الدولة اللبنانية أو قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته». وحث البيان الأمين العام للأمم المتحدة على تقديم تقارير عاجلة ومفصلة في شأن ما أسماها «القيود المفروضة» على حرية حركة «اليونيفيل». ويأتي البيان على مسافة أسبوعين من موعد التجديد الدوري للقوات الدولية، والذي يريده الأميركيون مناسبة لتعديل التفويض والمهام ونطاق العمل.



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر مصرفية إنّ التوقعات كانت أن يصيب الانهيار المالي إيران بعاصفة سرعان ما تتحوّل إلى أزمة سياسية، وإذ تتصدّر تركيا الأضواء على هذا الصعيد وتنذر بتغييرات هيكلية للتحالفات تحسم موقع تركيا في التجاذب بين محوري موسكو وواشنطن، بينما تنجح إيران بوضع سقف للأزمة والبدء بالتعامل مع كيفية الاحتواء والذهاب لهيكلة اقتصادها بما يتناسب مع مرحلة المواجهة بعد التدهور الذي أصاب القطاعات المرتبطة برهان الانفتاح…



خفايا

لا يخفي قيادي بارز في فريق 14 آذار امتعاضه الشديد من رئيس حزب أساسي في الفريق نفسه، ويكشف أمام بعض الصحافيين أنّ الخلاف في وجهات النظر بدأ قبل ما سمّي «التسوية الرئاسية»، وقد تعمّق هذا الخلاف لاحقاً وصولاً إلى التباعد النهائي بين الجانبين ثم المواجهة في الانتخابات النيابية في شهر أيار الماضي...!

المستقبل: يقال



إنّ مشاورات غير معلنة تتواصل بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا من أجل وضع تفاهم قمّة هلسنكي على سكّة التنفيذ.



اللواء: اسرار

همس

لا يُبدي مرجع كبير حماساً لانتزاع تعهد من قطب وسطي حول أداء وزرائه في المرحلة المقبلة، بما لا يؤدي إلى تعطيلها!



غمز

نشط المستوزرون على أكثر من محور، وسط معلومات عن تقدّم طفيف لمساعي التأليف..



لغز

حذّرت مصادر سياسية من أن يتحوّل التجاذب حول مؤسسة رائدة إلى انقسام مجتمع يزيد الطين بلة!

النهار: أسرار الآلهة



العشرات والألوف

يواجه المجلس الدستوري مسألة نواب فازوا بعشرات الأصوات ونواب خسروا مع انهم نالوا آلاف الأصوات....



بالدولار

قيل إن حزباً بارزاً يدفع الرواتب للعاملين لديه بالعملة اللبنانية وليس بالدولار....

الجمهورية: اسرار

حراك

سُئل مرجع كبير عن الحراك الجديد للتأليف وهل سينتج عنه حكومة؟ فأجاب: من المبكر بعد، فكلمة السرّ لم تأت.



خطوات

دولة معنية بمؤتمر سيدر أرسلت الى جهة رسمية لبنانية خارطة طريق حول رؤيتها للخطوات والإصلاحات التي يجب على لبنان اتّباعها.



أرقام

يتردد أنّ الواردات التي كان مقدّراً لها أن تموّل سلسلة الرتب والرواتب، لم تبلغ الأرقام التي كانت متوقعة نتيجة الضرائب التي فرضت، ما زاد عجز المالية العامة.