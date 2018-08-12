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إليسا ترد بكلمه واحدة على من يتهموها بادعاء المرض

12
AUGUST
2018
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طالت المطربة اللبنانية، إليسا، خلال الأيام الماضية، اتهامات من جانب البعض، بأنها تدعي المرض، من أجل إنجاح ألبومها الغنائي الجديد "إلى كل اللي بيحبوني".

وردت المطربة اللبنانية على هؤلاء، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأمنية من الله، وهي ألا يجرب أحد ما عايشته من آلام".

وجاء رد إليسا، على أحد متابعيها، الذي اتهمها بالمتاجرة بمرضها، من أجل نجاح ألبومها الغنائي.
وكان من أبرز المتهمين لإليسا، بأنها تكذب فيما يخص إصابتها بمرض سرطان الثدي، الشاعر اللبناني، أحمد ماضي.

وأثار خبر مرض إليسا بسرطان الثدي وخضوعها لعلاج إشعاعي للتعافي، موجة كبيرة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما سارع عدد كبير من نجوم الوطن العربي لتقديم كامل الدعم الإنساني لها والتعبير عن حبهم لقوتها وعزيمتها.

على الجانب الآخر، أحيت إليسا حفلا غنائيا أول أمس الجمعة، ضمن ختام مهرجانات "أعياد بيروت"، والذي يعتبر أول ظهور لها بعد اعلانها عن تعافيها من سرطان الثدي.

ولم تتمالك إليسا نفسها وانهمرت في البكاء، أثناء أدائها لأغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني" على المسرح، وسط عدد من أصدقائها.

المصدر: سبوتنيك

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