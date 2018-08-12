بلدية بيت مري تتبنى بناء أول معمل متكامل لمعالجة النفايات

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في أزمة النفايات، يبدو التحدي مضاعفاً بالنسبة إلى البلديات، فها هي بلدية بيت مري تعلن عن نيتها إنشاء معمل متكامل لمعالجة النفايات في وادي لامرتين بعد حصولها على موافقة وزارة البيئة على دراسة الأثر البيئي ولكن بشروط قاسية



موجة من الإعتراضات أثيرت في الأونة الماضية بشأن هذا المشروع المنوي تنفيذه وقد انقسم الأهالي وأعضاء مجلس البلدية بين مؤيد ومعارض له



نون أوضح أن المبالغ المقدر تحصيلها من البلديات المجاورة ستجعل معالجة نفايات البلدة مجانية بالإضافة إلى تزويد صندوق البلدية بمدخول ثابت يعادل حوالي المليوني دولار سنوياً ستستفيد منها لإطلاق مشاريع تنمية جديدة.