living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا شيء يوحي بالتشكيل في الايام المقبلة وربما بعد العيد

12
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدأ هذا الاسبوع بمواقف نوعية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ابرزها ان الحملة على العهد سببها السباق الى رئاسة الجمهورية بما معناه ان الافتتاح المبكر للاستحقاق الرئاسي هو استهداف مبكر للعهد الذي لن يقبل سيده بأي ضغوط او ابتزاز في تشكيل الحكومة العتيدة التي هي بمثابة مفتاح المرحلة المقبلة . الرئيس عون كان واضحا اكثر من مرة انه لا يهادن ولا يساوم في امور مسلمات ابرزها المعيار الواحد في التشكيل ورفض اقصاء او الغاء او ابعاد احد . لا حكومة اكثرية ولا حكومة امر واقع في حسابات الرئيس لكن لا تراجع ولا تسويات ملغومة ولا مخارج طوارىء في اللحظة الاخيرة. ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يلاقي الرئيس عون في موقف بارز الاسبوع الفائت باسم تكتل لبنان القوي رفض فيه " أي حكومة "و ابتزاز العهد بحجة وجوب تشكيل حكومة لتولد الحكومة معطلة اي بما معناه حكومة بما اتفق وبمن حضر تشبه حكومة العجلة الان والندامة لاحقا ملوحا الى خطوات لفك اسر لبنان من الاعتقال السياسي الذي نحن فيه .
ما سبق لا يعني ان الطريق مسدود فالرئيس عون جدد ثقته بالرئيس المكلف واعتبر ان لا شائبة مع المملكة العربية السعودية والخطوط مفتوحة بين بعبدا وبيت الوسط والوزير باسيل التقى الحريري والكلام عن خروج الحكومة الى النور لم يعد ضربا في الرمل ولا قراءة في الغيب بل مسارا يمكن ان يفضي الى خواتيم مريحة ينتظرها اللبنانيون .
العقدة باتت معروفة المصدر لكن صاحبها يحتاج الى حل عقدة اصعب وهمّ يكبر وحمولات تزداد في علاقته مع الشقيقة التي حرس الطريق اليها لسنوات بمعسول الكلام قبل ان ينقلب على الشام ثم يعود اليها ثم يهاجمها .
لا شيء يوحي بالتشكيل في الايام المقبلة وربما بعد العيد - عيد الاضحى لناظره قريب . وبالانتظار 3 خطابات منتظرة الاول للسيد نصرللله في ذكرى انتصار تموز في 14 اب والثاني للرئيس نبيه بري في مرور اربعين عاما على اخفاء الامام الصدر ورفيقيه والثالث لرئيس حزب القوات سمير جعجع في 16 ايلول في ذكرى شهداء المقاومة . في هذا الوقت وبعيدا من السجالات والتأويلات والمناكفات خطوة بارزة ونقلة نوعية للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم حملته الى ايران الاسبوع الماضي التقى فيها المعتقل نزار زكا بتهم تجسس كما تقول طهران . الخطوة بحد ذاتها مؤشر الى حصول تطور ايجابي في هذه القضية في وقت ليس ببعيد كما تقول معلومات ال otv كتتويج لوساطة اللواء ابراهيم على خط ثلاثي الابعاد .

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout