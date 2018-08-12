أول تعليق من رونالدو بعد دخوله الرعاية المركزة

A + A -

علق النجم البرازيلي السابق "الظاهرة" رونالدو على حالته الصحية، بعد دخوله غرفة الرعاية المركزة، اليوم الأحد، في جزيرة إيبيزا الإيطالية.

وطمأن معجبيه، بأنه أصيب بإنفلونزا دخل بسببها المستشفى الجمعة، ولكن كل الأمور على ما يرام، وأضاف أنه سيخرج من المستشفى غدا الاثنين.

وغرد عبر حسابه على "تويتر": "يا شباب، كنت أعاني من إنفلونزا هنا في إيبيزا، وتم دخولي المستشفى يوم الجمعة، ولكن كل شيء تحت السيطرة! ساخرج من المستشفى وسأعود إلى المنزل غدا الاثنين! شكرا لكم جميعا على رسائلكم ومودتكم!".

وأصيب البرازيلي البالغ من العمر 41 عاما بالمرض، ونقل إلى مستشفى ميسس في الجزيرة مساء الجمعة.

ونقلت صحيفة "دياريو دي إيبيزا" اليومية، عن مصادر بالمستشفى، إن رونالدو لا يزال في العناية المركزة لكنه يحرز تقدما جيدا في صحته.

جدير بالذكر أن رونالدو، الفائز مع منتخب البرازيل بكأس العالم 2002، كان موجودا في إيبيزا لقضاء عطلته الصيفية.

وفي السنوات التي قضاها في سن المراهقة، كان يعاني من زيادة الوزن بسبب مشكلة في الغدة الدرقية.

المصدر: سبوتنيك