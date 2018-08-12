بلدية بسكنتا أقامت حملة لحماية حرش الصنوبر في مرج بسكنتا من مرض "يباس الصنوبر" بالتعاون مع النائب إدي معلوف

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اقام رئيس وأعضاء بلدية بسكنتا بالتعاون مع عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف وبإشراف من وزارة الزراعة حملة لحماية حرش الصنوبر في مرج بسكنتا من مرض "يباس الصنوبر" Tomicus من خلال تأمين وتوزيع ١٥٠ مصيدة واكياس من الفرمونات مع ارشادات لكيفية استعمالها وتثبيتها وصيانتها. حضر النشاط بالاضافة الى النائب معلوف رئيس بلدية بسكنتا الدكتور الياس كرم مع عدد من اعضاء البلدية ومسؤول منطقة جبل لبنان في وزارة الزراعة عبود فريحة ومنسق التيار الوطني الحر في بسكنتا لويس كرم مع عدد من اعضاء الهيئة ونقيب مزارعي الصنوبر المثمر الياس نعيمي ورئيس جمعية Enviro هاني بهنم.

في بداية النشاط شدد النائب ادي معلوف خلال كلمة مقتضبة له على اهمية المحافظة على ثروتنا الطبيعية واعطائها الاولوية في برامجنا كما شدد على اهمية مكافحة هذه الحشرة التى تقضي على الاف اشجار الصنوبر في وطننا وذلك من خلال التعاون بين وزارة الزراعة والبلديات والجمعيات البيئية وتمنى من القيمين على الوزارة الاسراع والمساعدة في تأمين المصائد و"الفرمونات" لوضع حد لانتشار هذا المرض.

اما رئيس بلدية بسكنتا الياس كرم فشدد في كلمته على ضرورة اشراك اصحاب العقارات المزروعة بالصنوبر وضامنيها في هذه الورشة ومساعدتهم للحفاظ على هذا الكنز خاصة وان غابة بسكنتا تعد اعلى غابة صنوبر في الشرق الاوسط والخفاظ عليها واجب وطني.

اما مسؤول منطقة جبل لبنان عبود فريحة فإستفاض في الشرح عن حشرة ال Tomicus وكيفية رصدها ومكافحتها كما شرح طريقة تثبية المصيدة واخيراً ساهم الخاضرون بتعليق عدد من المصائد في ارجاء الغابة.