A + A -

نفى المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري الخبر المتداول عن حجب السعودية لتأشيرات الحج المقدمة من الحريري و"المستقبل"

وقد صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري البيان الآتي: "يجري على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، تداول معلومات غير صحيحة عن حجب المملكة العربية السعودية تأشيرات الحج إلى بيت الله الحرام التي تقدم بها الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل.

يؤكد المكتب الإعلامي أن كل ما يشاع ويتداول عار عن الصحة، وأن المملكة العربية السعودية، تكرمت بتخصيص ثلاثة آلاف تأشيرة لمكتب الرئيس الحريري مضافة إلى الفي تأشيرة مجاملة جرى الإعلان عنها من السفارة.

إن الرئيس الحريري يتوجه للمناسبة بتحية تقدير وامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، ويسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الحرام عموما والحجاج اللبنانيين خصوصا، دعواتهم لحج مبرور وسعي مشكور".