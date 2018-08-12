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بنك بيروت يحرز برونزية بطولة اندية آسيا لكرة الصالات

12
AUGUST
2018
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في إنجاز تاريخي لكرة الصالات اللبنانية، أحرز نادي بنك بيروت بطل لبنان برونزية بطولة اندية آسيا المقامة في اندونيسيا، بعد فوزه على نادي نفط الوسط العراقي بنتيجة ٥-٣ في مباراة تحديد المركز الثالث. 

وفي تفاصيل المباراة، تمكن النادي العراقي من إفتتاح التسجيل عبر لاعبه وليد في الدقيقة الثانية بعد أن أكمل الأخير كرة خطأ مستحق على لاعب بنك بيروت باتريك فييرا ولكن لم يصفره الحكم وسط ذهول إدارييي ولاعبي بنك بيروت. عندها ضغط بطل لبنان على مناطق العراقيين، حيث تمكن مهدي جافيد من تسجيل هدفه الأول في المباراة اثر تمريرة عرضية من زميله محمد قبيسي. وفي الدقيقة الحادية عشرة، سجل البرازيلي باتريك فييرا الهدف الثاني لبنك بيروت بعد أن ترجم تمريرة رائعة لجافيد اسكنها فوق الحارس العراقي بمهارة عالية. لكن العراقيون تمكنوا من معادلة النتيجة بعد ركلة ركنية محكمة، قبل أن يعيد محمد قبيسي بطل لبنان إلى أجواء اللقاء وينهي بنك بيروت الشوط الأول بنتيجة ٣-٢. 

وفي الشوط الثاني، عادل الفريق العراقي النتيجة بسرعة ٣-٣ بعد هدف للاعب الجبار. عندها أخذ لاعبو بنك بيروت الأمور على عاتقهم وضغطوا بكثافة عددية، ليتمكن مهدي جافيد من تسجيل هدفه الثاني بعد تمريرة من أحمد خير الدين على القائم البعيد. وقبل ٦ دقائق من النهاية لجأ نفط الوسط إلى لعبة POWER PLAY، لكن صلابة الدفاع اللبناني وبراعة الحارس حسين همداني كانا على الموعد حيث تمكن أحمد خير الدين من قطع الكرة وتمريرها إلى النجم الإيراني مهدي جافيد الذي سجل HATRICK وهدفه الشخصي الثاني عشر في صدارة هدافي البطولة الآسيوية، لينتهي اللقاء بفوز بنك بيروت بنتيجة ٥-٣، ويحرز ميدالية برونزية تاريخية في بطولة آسيا.

يذكر أن بعثة الفريق اللبناني تصل مساء الإثنين عند السابعة والنصف إلى مطار بيروت الدولي 

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