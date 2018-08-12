الرياح تؤججها وتعيق فرق الاطفاء.. النيران تأكل الأخضر واليابس بأحراج عكار

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لا تزال النيران مشتعلة في غابات عكار، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، التي لفتت الى أن النار اكلت الاخضر واليابس ولم تنفع كل الجهود التي بذلت طيلة يوم امس وحتى اليوم من وقف تمدد النار وسط غابات محلة الوادي الغميق في خراج بلدة القبيات.



وقد تممدت النيران الى مساحات كبيرة لتطال احراج في خراج مناطق بيت جعفر وعكار العتيقة ارتفعت فيها السنة النار الى حدود ال15 مترا تقريبا.



وتعمل منذ الامس فرق من الاهالي والدفاع المدني في منطقة وعرة للغاية، ولا امكان لوصول خراطيم مياه سيارات الاطفاء، كما حضرت طوافتان للجيش اللبناني للمساهمة في محاولات السيطرة على النار التي تؤججها الرياح الشمالية الشرقية الجافة التي تلعب دورا سلبيا في اعاقة عمل فرق الاطفاء.