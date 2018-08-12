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عثمان علم الدين: الحريري لم ولن يرضخ للضغوط

12
AUGUST
2018
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رأى عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين، أن البعض لا يريد الاقتناع بأن محاولاتهم فرض الشروط على الرئيس المكلف سعد الحريري، لن تفلح في تركيب الصبغة الحكومية وفقا لحساباتهم ومصالحهم السياسية، مؤكدا أن الرئيس الحريري لم ولن يرضخ للضغوط، ولن يرضى بأن يتجاوز أي كان مهما علا شأنه وكبر حجمه صلاحياته الدستورية، مشيرا الى أن لبنان لا يُحكم إلا بالتوافق بين مكوناته، وبالتالي فإن الذي يريد تنصيب نفسه وكيلا في تشكيل الحكومة للحصول فيها على حق الفيتو، عليه أن يتنبه ويعي أن للآخرين رأيا معاكسا لتوجهاته، وللرئيس المكلف رؤية واضحة في كيفية تشكيل حكومة وحدة وطنية لا غلبة فيها لأحد على أحد.

ولفت علم الدين في تصريحات لـ «الأنباء» الى أن الأوضاع في لبنان لاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، ما عادت تحتمل المزيد من إضاعة الوقت في اللعب على حافة الهاوية، وعلى الجميع بالتالي أن يتواضعوا ويقدموا التنازلات لتسهيل ولادة الحكومة وطمأنة اللبنانيين حيال المرحلة المقبلة، فالناس كفروا بالإملاءات الخارجية والتسويات الاقليمية على حساب الدستور، والأهم أنهم كفروا بالمصالح الحزبية والشخصية غير المنطقية.

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