أوجيرو نعت أحد فنييها بعد سقوطه أثناء واجبه الوظيفي

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نعت هيئة "أوجيرو" في بيان "رئيس فرقة فنية في شبكات بنت جبيل، شهيد الواجب الوظيفي علي حسن خزعل خنافر، وهو من بلدة عيناتا الجنوبية، بعد سقوطه من على مرتفع، أثناء قيامه بمهامه الوظيفية في مد الشبكات في بنت جبيل".

وجاء في بيان الهيئة: "ننعى الشهيد الفني علي حسن خزعل خنافر، الذي كان يقوم بعمله الفني الدؤوب، وهو من المتفانين في تأدية عمله بإخلاص ونشاط دائمين، وإن الهيئة إذ تأسف لهذا الحادث الأليم، الذي أودى بأحد كوادرها الفنية، صاحب الخبرة العالية في مجال الشبكات الهاتفية، تسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وتلهم عائلته وابنتيه وأهله وذويه ورفاقه الصبر والسلوان".

وعاهدت الهيئة اللبنانيين "الاستمرار في العمل الجاد الممزوج بفداء الدم، لإنجاز كل المشاريع، التي من شأنها تطوير قطاع الاتصالات في لبنان".