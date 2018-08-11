قوى الأمن تحذر من صفحتين على فايسبوك تسوقان لعروض سياحية وهمية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"ورد في الآونة الاخيرة عدد من الشكاوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، حول وجود صفحتين إلكترونيتين على موقع "فايسبوك": الأولى تحت إسم: "Star Travel Holidays"، والثانية تحت اسم: "Star Travel And Safari"، تسوقان لعرض سياحي، وذلك بأسعار منخفضة، وتطلبان من الرواد الراغبين في السفر ارسال المصاريف المترتبة للرحلة (حجز تذكرة الطائرة والفندق...) بواسطة مكاتب تحويل الأموال ليصار إلى تأكيد هذه الحجوزات، من خلال التواصل معهم عبر تطبيقي "واتساب" و"فايبر"، فيقعون ضحية عملية احتيال.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم الوقوع ضحية لمثل هذه الأعمال الاحتيالية، والحذر من الصفحتين المذكورتين، وضرورة التنبه عند استخدام الشبكة العنكبوتية "الأنترنت" لحجز الرحلات".