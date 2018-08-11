حريق كبير شمالاً وقرع أجراس الكنائس لدعوة الشباب إلى المساعدة

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان حريقا كبيرا اندلع في الوادي الغميق بين القبيات وبيت جعفر، ويعمل متطوعون وبوسائل بدائية على اهماد النار والحد من تمددها، بانتظار وصول الدفاع المدني الذي يواجه صعوبات كبيرة قي بلوغ موقع الحريق نظرا لوعورة المنطقة وعدم وجود طرقات توصل إليها.

وناشد الأهالي الجيش ارسال طوافات عسكرية للمساهة في اخماد النيران التي تؤججها الرياح الشمالية الشرقية الجافة التي تضرب المنطقة، الأمر الذي يهدد بالتهام النيران لمساحات كبيرة من الأراضي الحرجية.

وقد قرعت أجراس الكنائس لدعوة الشباب الى التوجه لموقع الحريق والمساعدة في اطفاء النار. كما يجري توجيه رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الغاية.