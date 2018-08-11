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صحناوي: العقد ليست لدى التيار ونحن لا نعرقل تشكيل الحكومة

11
AUGUST
2018
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نقولا صحناوي: (OTV)
- تفاصيل المفاوضات حول تشكيل الحكومة ستبقى سرية لكنني استطيع القول اننا لم نتجاوز موضوع الاحجام حتى الساعة
- اجتماع الحريري - باسيل أكد ان كل ايحاء بخلاف بين التيار الوطني الحر والرئيس المكلف وبينه والرئيس عون ليس صحيحاً فالتحالف ثابت ومتين بين الفريقين
- العقد ليست لدى التيار الوطني الحر ونحن لا نعرقل تشكيل الحكومة إنما نصر فقط على توزيع عادل ووحدة المعايير
- لا نعارض اعطاء القوات وزارة سيادية ولكن ليس من حصتنا
- طرح الاشتراكي غير قابل للتنفيذ لانه غير عادل ، فالحزب حصل على تسعة نواب وبالتالي يحق له بوزيرين وهناك أيضاً كتلة اخرى في الجبل برئاسة الوزير ارسلان يحق لها ان تمثل وحل الموضوع يكون بتوحيد المعايير
- الاستقواء بالخارج خطيئة بحق البلد وسنعمل على افشال نتائجه ولو كانت لصالح فريقنا

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