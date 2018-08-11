طرابلسي يدعو "تكتل الجمهورية القوية" للإعلان عن القاعدة الحسابية التي يريدها للتمثيل بالحكومة ونحن مستعدون لتبنيها

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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب إدكار طرابلسي أن لقاء بيت الوسط بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل كان إيجابيا مضيفا للـــ”MTV” إن باسيل يصرّ دائما على اننا لسنا من يوزع الحصص والحقائب.

ودعا طرابلسي، ردا على سؤال، "تكتل الجمهورية القوية" إلى ألإعلان عن القاعدة الحسابية التي يريدها لتمثيل الكتل النيابية في الحكومة ونحن مستعدون لتبنيها مشددا في الوقت نفسه على أن الارقام تتكلّم عن حجم كل فريق سياسي ولا يجوز بالتالي تأخير تشكيل الحكومة لاسباب تعجيزية.

ولفت النائب طرابلسي إلى أن العهد أنجز الكثير بدءا من قانون الانتخاب والانتخابات إلى إنجاز موازنتين بالاضافة الى اقرار مشروع الكهرباء والتعيينات القضائية والدبلوماسية والعسكرية وتحرير الجرود والاستقرار الامني وملفات أخرى بالاضافة لخطة نهوض اقتصادية وسيدر وغيرها.

وتابع طرابلسي ان هناك "نفس شغل" في البلد بفضل هذا العهد مشيدا باداء وزراء التيار الوطني الحر في الطاقة والاتصالات وغيرها من الوزارات.

واجاب طرابلسي إن "من لا يتجه الى الشأن العام كقديس يتحوّل الى "تلبيس" وبالنسبة إليه فإنه يضع الانسان وحاجاته على رأس سلم اهتماماته.

وردا على سؤال حول الطعون لدى المجلس الدستوري اعتبر طرابلسي أنه "ليس المهم ان نقدم طعناً بالانتخابات النيابية انما ان نبرهن صحة الادعاءات مؤكدا انه وزملاءه في لائحة وحدة بيروت مرتاحون لنيلهم اربعة حواصل ونيّفا واللائحة قوية جدا وأعضاؤها لم "يتلطخوا" بداء الرشاوى الانتخابية ولم يكسروا أية مادة من قانون الانتخاب.