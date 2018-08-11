مصادر المستقبل تلاقي مصادر التيار: لقاء الحريري - باسيل ايجابي ويبنى عليه

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عكست مصادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أجواء تتقاطع مع الأجواء التي عممها التيار الوطني الحر امس، مؤكدةً لـ"المستقبل" أنّ اجتماع "بيت الوسط" مع رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل كان "إيجابياً وجيداً ومفيداً يُبنى عليه في مشاورات الجولة المقبلة مع مختلف التيارات والقوى السياسية"، ناقلةً عن الرئيس المكلف "ارتياحه لنتائج هذا الاجتماع بشكل يتكامل مع ارتياحه لنتائج زيارته "عين التينة"، وسط إشارتها في الوقت عينه إلى أنه من النتائج الإيجابية للقاء الحريري بباسيل أنه بدّد الالتباس الذي حصل في الآونة الأخيرة نتيجة الكلام الذي تردد حول اتصالات مقطوعة على خط بعبدا - بيت الوسط.