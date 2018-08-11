اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 11-08-2018









الجمهورية

عبّر مرجع رئاسي عن انزعاجه من مسؤول روحي بسبب خطاباته العالية النبرة، والتي اعتبرها أنها موجهة ضده.

يردّد قريبون من حزب بارز محسوب على 8 آذار أنه سيكون لهذا الحزب حصة كبيرة في التعيينات بعد ولادة الحكومة، وذلك للمرة الاولى منذ تمثّله في الحكومات المتعاقبة.



البناء

خفايا

لا يخفي قيادي بارز في فريق 14 آذار امتعاضه الشديد من رئيس حزب أساسي في الفريق نفسه، ويكشف أمام بعض الصحافيين أنّ الخلاف في وجهات النظر بدأ قبل ما سمّي «التسوية الرئاسية»، وقد تعمّق هذا الخلاف لاحقاً وصولاً إلى التباعد النهائي بين الجانبين ثم المواجهة في الانتخابات النيابية في شهر أيار الماضي!

كواليس

وصفت مصادر مصرفية العقوبات الأميركية بحرب العملات غير المباشرة الهادفة لتعزيز وضع العملة الأميركية على منصة التتويج بين العملات العالمية باعتبار قوّتها آخر مظاهر ومصادر القوة الأميركية بعد تراجع القدرة على توظيف التفوّق العسكري الأميركي سياسياً وضعف المكانة السياسية لواشنطن الذي تسبّبت به الحروب الأميركية، وأطاحت بمكانة واشنطن صانعة التسويات، لكن المصادر أشارت إلى المخاطرة الأميركية باستفزاز الشركاء والخصوم معاً، ما قد يهدّد الإجماع العالمي على مكانة الدولار المرجعية بين العملات!



اللواء

لغز

لم يعرف «الإنجاز» الذي حققته وساطة دولة أوروبية على صعيد الدفع باتجاه الإسراع بتأليف الحكومة!

همس

تقابل جهات رسمية عليا بحذر بالغ ما يصل إليها من معلومات تحمل طابع «إيجابي» قياساً على الماضي!



المستقبل

يقال

إنّ زوّار عاصمة دولة كبرى يتحدثون عن استمرار بعض الخلافات الثنائية المعقّدة بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا التي لم تُعالج في قمة هلسنكي.