وفد من لجنة عودة النازحين بالتيار الوطني الحر في الشوف زارت المطران عمار ووضعته في صورة تحركاتها

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زار وفد من "اللجنة الأهلية لعودة النازحين السوريين" في "التيار الوطني الحر" في قضاء الشوف، ضم عضو اللجنة المركزية لعودة النازحين ايلي الحداد، وسعيد عويدات، وعمر الحاج شحادة، راعي ابرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة في الشوف، في دار المطرانية في بيت الدين، في إطار "الحملة المنظمة لحض الأخوة النازحين على العودة الإرادية والآمنة".

ووضع وفد اللجنة عمار في تفاصيل الحملة، والإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، لتذليل كل العقبات أمام العودة.

وأثنى عمار على الجهود والدور الذي تقوم به اللجنة، متمنيا لها التوفيق في مهامها.