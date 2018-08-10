أسود وخوري وحرفوش سلموا فعاليات صيدا نسخة عن ملفي كفرفالوس ومراح لحباس

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جال النائبان الأستاذ زياد أسود والدكتور سليم خوري يرافقهما رئيس إتحاد بلديات الأستاذ جزين خليل حرفوش ومسؤول العلاقات العامة في التيار الوطني الحر في منطقة جزين جورج نمر على فعاليات مدينة صيدا السياسية والدينية حيث سلموا المطرانين مارون العمار وإيلي الحداد والدكتور عبد الرحمن البزري والدكتور بسام حمود نسخة عن ملفي كفرفالوس ومراح لحباس .

تم خلال اللقاءات البحث بالاوضاع السياسية العامةو الاوضاع الصيداوية الجزينية مروراً بقرى شرق صيدا وسبل تحصينها وتفعيلها .

وتم التأكيد على ضرورة اخراج الملفين من اَي سياقات مناطقية او مذهبية ووضعها في إطارها الصحيح والطبيعي تحت سقف القانون وحكم القضاء.