كيف علقت وزارة الصحة على خبر مداهمة مستودع ادوية في الدامور ؟

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة البيان الآتي:

لم تتبلغ وزارة الصحة العامة عن المداهمة التي قامت بها الأجهزة

المختصة في المديرية العامة للجمارك ظهر اليوم لمستودع في بلدة الدامور- الشوف حيث اعلنت انها ضبطت منه كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية. وكان الأجدى طلب مؤازرة من دائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة المتخصص بهذا الشأن للتأكد مما اذا كانت الأدوية المضبوطة هي مخزون معد للتلف لان وزارة الصحة العامة تجبر الصيدليات ومستودعات الأدوية والمستوصفات وجميع المؤسسات المعنية تبليغها عن اي كمية فور انتهاء صلاحيتها كي يقوم التفتيش الصيدلي بالتأكد من وضعها في مكان بعيد عن التداول وإعداد لوائح مفصلة بها تمهيدا لنقلها الى مستودعات تابعة لوزارة البيئة ومعالجتها.

وستقوم وزارة الصحة بالكشف على الموقع والاجراءات حول هذه الادوية للتأكد من سلامة اتباع المعايير المطلوبة في التعامل مع الادوية المنتهية الصلاحية.