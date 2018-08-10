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بالفيديو - ماذا قال بو صعب عن لقاء الحريري باسيل وعن الحراك الحكومي؟

10
AUGUST
2018
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نجح الرئيس المكلف بتحريك المياه الراكدة وكسر الجمود الحكومي فبعد غداء عين التينة اتى عشاء بيت الوسط وبين الاثنين طبق واحد يتنقل : العقد الحكومية ، والمعلومات تفيد بان شيئا ما يطبخ ولكن ما من شيء حاسم بعد
مصادر مواكبة لعملية التأليف تعلق على الحركة الدائرة بالقول :"الاجتماع الاساس الذي شكل مدخلا لاعادة تحريك الامور كلها كان لقاء رئيس التيار برئيس مجلس النواب ودخول الاخير على خط تدوير الزوايا بطلب من الرئيس المكلف".
على اي حال ، فالمطلع على كواليس لقاء الحريري باسيل يدرك تماما ان اللقاء بين الرجلين يدحض كل ما قيل عن علاقة متوترة او عن تسوية رئاسية اهتزت ويؤكد ان المشكلة ليست مع التيار بل بمطالب الاخرين غير المعقولة وحتى اكثر من ذلك يقول نائب التيار الياس بو صعب:
عند الحديث عن مطالب الاخرين غير المعقولة، تحضر فورا العقدة الدرزية التي لا تزال تبحث عن حل قد يكون مخرجه ،بحسب المعلومات، الرئيس بري وهو الاشطر بلعبة تدوير الزوايا" هذه العقدة وان سألت عنها بو صعب يعود بك الى "بيضة القبان " التي كانت تميز البيك الجنبلاطي سابقا الا ان الامر تبدل بعد انتخابات النسبية ، يقول النائب المتني
على خط القوات اللبنانية ، تؤكد مصادرها حتى الساعة تمسكها بالسيادية الا انها تؤكد ايصا انفتاحها على اي نقاش يتعلق بنوعية الحقائب وهنا يحضر السؤال لبوصعب : هل تتنازلون عن الخارجية للقوات اللبنانية؟ فياتي الجواب مذكرا بالمواقف السابقة التي كررها رئيس التيار باكثر من مناسبة :
هذه المعطيات المعطووفة على معلومات تفيد بان القوات على تواصل ليس مع الحريري فحسب انما مع الرئيس بري حكوميا ايضا، تؤشر عمليا لاتجاه اعطاء القوات 4 حقائب 2 منها اساسية خدماتية وواحدة عادية اضافة الى حقيبة دولة والنقاش يدور حاليا بين الاشغال والتربية والعدل، اما تدوير الزوايا التي غمز من قناتها بوصعب اعلاه على ان يكون قائدها استاذ البرلمان نبيه بري فهل تكون احداها زاوية العقدة الدرزية الجنبلاطية؟

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