تفاصيل تبليغ بو فاضل... وما قصة انتحاله صفة "عامل الصيانة"؟

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تفيد مصادر خاصة متابعة للدعوى القائمة من قبل النائب الياس بو صعب بحق صاحب موقع الكلمة اونلاين سيمون ابو فاضل ،

انه عندما صدر قرار عن قاضي الامور المستعجلة لتبليغ السيد سمعان ابو فاضل ( اي سيمون ابو فاضل) لأبداء ملاحظاته بمهلة زمنية لا تتعدى ال ٦ ساعات حول طلب سحب المقال الذي نشر على موقعه بتاريخ ٢ اب ٢٠١٨ تحت عنوان" خاص-بوصعب يقدم مدخول حفلي جوليا الى حزب الله " لكونه كاذب ، توجه المباشر م.ح. المكلف من المحكمة بابلاغ القرار لصاحب الكلمة اونلاين، الى مكتب الكلمة اونلاين، فرصدت الكاميرات ان المباشر التقى صدفة على الدرج السيد سيمون ابو فاضل فقال بعدما القى التحية على ابو فاضل :"جايي لعندكن " فسأل بو فاضل :"خير شو عندك؟

فرد الاخير :" في بريد " فقال بوفاضل :"والله ما بعرف انا عم بعملون كنت صيانة لاجهزة الكومبيوتر لتحديث البرامج." فتوجه المباشر الى باب المكتب وقرع الجرس فاستوقفه بو فاضل : ما في حدا بالمكتب ما في حدا" الى ان فتحت السكريتير باب المكتب عندها استنفر بو فاضل قائلا :"كيف بتفوت هيك" فرد المباشر طول بالك انا مكلف من المحكمة ومعي تبليغ فاجاب ابو فاضل:" وقللي من قبل المحكمة قلتلي عندك بريد" فرد سريعا المباشر :"ما قلتلك معي بريد وقلتلي انك بتشتغل هون صيانة وتحديث برامج كيف لو قلٌْك مكلف من المحكمة" فدخل ساعتئذ بوفاضل المكتب الذي كان دخله المباشر وتسلم التبليغ الاول بعدما اقر انه هو نفسه سيمون بو فاضل وتسلم بعدها التبليغ الثاني!!