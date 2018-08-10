رئيس الجمهورية مستقبلا وفد الانتشار في فرنسا واوروبا: لبنان ينتظركم ومستقبله ومستقبلكم سيكونان مزدهرين

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحرص على اخراج لبنان من الازمة الاقتصادية الراهنة وتوفير فرص عمل جديدة تمكن الشباب اللبناني المنتشر من العودة الى ربوع الوطن والبقاء فيه، مشددا على"ان لبنان ينتظرهم" ومطمئنا اياهم الى "ان مستقبله ومستقبلهم سيكونان مزدهرين".

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله وفدا من اللبنانيين المنتشرين في فرنسا واوروبا اعرب عن تصميمه على العمل من اجل انجاح عهد رئيس الجمهورية، مجددا الوفاء لمبادىء الرئيس عون الذي سيبقى "مثالا للمثابرة ونظافة الكف والرؤية الصائبة".

ووضع الوفد الرئيس عون في اجواء التحرك الذي يقوم به في اوروبا مع "احزاب وهيئات سياسية دعما لخطة رئيس الجمهورية المتعلقة بعودة النازحين الى سوريا".

في مستهل اللقاء، القى السيد وائل طويلة كلمة قال فيها: "اتينا من كافة اصقاع اوروبا لكي نجدد ثباتنا في العمل لأنجاح عهدكم. هذا الثبات واضح برهاناته ونتائجه منذ عام 1988، عندما شكك كثيرون، اما نحن فآمنا وها انتم اليوم في سدة الرئاسة، ولم يستطع العالم اخذ توقيعكم."

اضاف: "نحن المنتشرين اللبنانيين، فخورين بانتمائنا وبهويتنا اللبنانية. ويهمّنا ان نحيطكم علما، اننا، وانسجاما مع سياستكم وتحرككم، قد باشرنا اجتماعات مع احزاب وهيئات سياسية اوروبية، دعما لخطتكم المتعلقة بعودة النازحين الى سوريا."

بعد ذلك، القى السيد فادي الشيخ، ممثل اوروبا في المجلس الوطني كلمة جاء فيها: "يضم وفدنا هذه السنة، ممثلين عن اغلبية البلدان الاوروبية التي يتواجد فيها التيار الوطني الحر، وتمتاز زيارتنا اليكم بأنها تأتي بعد اول انتخابات نيابية يشارك فيها الاغتراب اللبناني، تسجيلا واقتراعا. وقد اتت نتائجها خير دليل على دعم المقترعين في الخارج للعهد على رغم الصعوبات التي رافقت هذه التجربة الاولى."

اضاف: "سيسّجل التاريخ انّ عهد الرئيس العماد ميشال عون اعاد احياء صوت المغتربين، ومتّن الاوصال بين لبنان واحد أهم نقاط قوته الا وهو الانتشار اللبناني في كافة اقطار العالم."

وقال: "إننا نشهد حربا ضروساّ على العهد، تارة بالاقتصاد والبيانات المالية وطورا بمحاولات الفلتان، ويوميا بالسياسة. ونحن نقول للمعرقلين الجدد والقدامى ولداعميهم ماديا ومعنويا واقليميا: وفّروا جهودكم واموالكم وطاقاتكم، فبين العماد وشعبه عهد قوي، ابدي، سرمدي لا ينكسر."

وختم بالقول: "ان اوروبا الانتشار ستبقى دوما وفيّة لمبادئكم، وستبقون لنا مثالا للمثابرة ونظافة الكف والرؤية الصائبة."

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، معربا عن سعادته بعدد الاشخاص الكبير الذي ضمه. وقال: "انني من موقعي الشخصي سعيد، كما هو لبنان عموما واهلكم سعداء بعودتكم الى ربوع الوطن ولا سيما الشباب منكم الذين يهاجرون بنسبة كبيرة بسبب المصائب التي حلت بالشرق الاوسط، بالاضافة الى الازمة الاقتصادية العالمية التي اثرت سلبا على لبنان". واضاف: "ان هذه الظروف معطوفة على السياسة غير الرشيدة التي اتبعت سابقا اضعفت اقتصاد لبنان وهو ما جعلنا نوليه الاهتمام لاخراجه من الازمة الراهنة، وخلق فرص عمل تتيح لكم البقاء في ربوع الوطن".

وشدد الرئيس عون على حرصه على تمسك الشباب اللبناني بارضه رغم ما يوفره الخارج من فرص عمل له، لافتا الى ما بات الاقتصاد الرقمي يتيحه امامه بحيث يخوله العمل وهو في بلده لا سيما وان غالبية الشباب يدرسون اختصاصات جديدة، مشيرا الى ان "لبنان ينتظرهم" ومطمئنا اياهم الى "ان مستقبله ومستقبلهم سيكونان مزدهرين".

واعاد الرئيس عون التأكيد على ان انتشار اللبنانيين في دول العالم جعله يستحق اسم الوطن الكوني، في ظل نجاح العدد الكبير من اللبنانيين او المتحدرين من اصل لبناني في العديد من دول الانتشار وتبوئهم المناصب ان في اميركا اللاتينية او جنوب افريقيا على سبيل المثال لا الحصر، لافتا الى نجاح المؤتمرات الاغترابية التي نظمها لبنان في تشكيل ملتقى مهما بين اللبنانيين، واتاحتها تنظيم الجاليات اللبنانية ما سمح باعادة جمع ابنائها كي لا يخسروا ثقافتهم وحضارتهم التي هي من اعرق حضارات العالم.

وتوجه الرئيس عون للوفد بالقول: "انتم تحملون ارثا كبيرا جعلكم تعيشون في كل بلدان العالم وتتأقلمون اينما حللتم، وقدرة على اتقان اللغات المختلفة كما مواطني الدول انفسهم"، متمنيا للوفد النجاح في كل ما يقوم به.

الوزير السابق محمد الصفدي

واستقبل الرئيس عون النائب والوزير السابق محمد الصفدي واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة ولاسيما مسار تشكيل الحكومة. كما تطرق البحث الى مواضيع انمائية تهم منطقة الشمال عموما وطرابلس خصوصا.

النائب الايراني يوناتن بت كليا

واستقبل الرئيس عون ممثل الطائفة الاشورية في البرلمان الايراني ورئيس الاتحاد الاشوري العالمي النائب يوناتن بت كليا، في حضور القائم بالاعمال الايراني في بيروت السيد احمد حسيني، وعرض معه اوضاع الطائفة الاشورية في الجمهورية الاسلامية الايرانية خصوصا وفي العالم عموما، ولاسيما الاوضاع المأساوية التي مرّ بها الاشوريون بعد دخول "داعش" الى العراق وسوريا والهجرة القسرية التي تسبّبت بالجرائم التي ارتكبت في البلدين.

ونقل النائب بت كليا الى الرئيس عون تحيات المسؤولين الايرانيين، واطلعه على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العالمي الاشوري التاسع والعشرين في بيروت من 20 الى 23 ايلول المقبل.

وحمّل الرئيس عون النائب بت كليا تحياته الى ابناء الطائفة الاشورية، مؤكدا الاهتمام الذي يوليه بمسيحيّي المشرق، ومرحّبا بانعقاد المؤتمر العالمي الاشوري في بيروت خلال شهر ايلول المقبل.

سفيرة لبنان في بولندا

وفي قصر بعبدا، سفيرة لبنان لدى بولندا السفيرة رينا شربل لمناسبة التحاقها بمركز عملها، حيث تمنى لها الرئيس عون التوفيق وزوّدها بتوجياته.

مندوبة لبنان لدى الاونيسكو

كذلك استقبل الرئيس عون مندوبة لبنان لدى منظمة الاونيسكو السفيرة سحر بعاصيري، التي عرضت معه عمل البعثة اللبنانية والتحضيرات الجارية للقمة الفرانكوفونية في ارمينيا مطلع تشرين الاول المقبل.