سفيرة كندا في لبنان ترد على شائعة مثليّتها.. وهذا ما كشفته!

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ردت سفيرة كندا في لبنان إيمانويل لامورو على شائعة نشرتها إحدى الصحف اللبنانية إدّعت بأنها طلبت من وزراة الخارجية اللبنانية إقامة دبلوماسية لما زعمت الصحيفة أنها “شريكتها في الحياة”.



وقالت السفيرة الكندية في حديث الى “مصدر دبلوماسي:” أودّ الإشارة فحسب الى أنه قبل التطرق الى الحياة الخاصة للآخرين لا ينبغي أن ينسى أحد كلمة الخاصّة، وأعتقد بأن سيرتي الذاتية موجودة ومن السهل الحصول عليها وهي تشير بوضوح الى أنني متزوّجة منذ أعوام ولدي 3 أولاد رائعين”.



يذكر أن صحيفة “الأخبار” قد ذكرت أن سفيرة كندا في بيروت إيمانويل لامورو، تطلب من وزارة الخارجية اللبنانية، منح شريكتها في الحياة التي ترغب في الإقامة معها في لبنان، الإقامة الدبلوماسية التي تُمنح لزوجات وأزواج الدبلوماسيين”.