اللواء ابراهيم: نقدر التضحيات التي يبذلها عناصر الصليب الأحمر والهلال الأحمر

A + A -

إلتقى مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم وفداً ضمّ رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي يرافقه مدير الإتحاد الدّولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيد هاشم، وأمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة.

وقد شكر الوفد اللواء ابراهيم على دعمه الدائم والتسهيلات الّتي تقدمها المديرية العامة للأمن العام للحركة الدّولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

من جهته رحّب اللواء ابراهيم بأعضاء الوفد، وأعرب لهم عن تقديره الكبير للتضحيات التي يبذلها عناصر الصليب الأحمر والهلال الأحمر في لبنان وباقي دول العالم، مؤكداً على استمراريّة الدّعم الّذي تقدمه المديرية العامة للأمن العام للمنظّمتين.