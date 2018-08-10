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بعد تهديد محافظ بعلبك... جريصاتي يطلب تعقب المتورطين

10
AUGUST
2018
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بعد تعرض محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لتهديد من جراء احداث منطقة الحمودية واتهامه انه وراء الخطة الامنية التي نفذت فيها، طلب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود اجراء التعقبات اللازمة بحق كل المتورطين بهذه القضية ومعرفة ملابساتها واجراء المقتضى القانوني.

 

وجاء في كتاب الوزير جريصاتي:
وردني ان محافظ بعلبك الهرمل السيد بشير خضر تعرض لتهديد من جراء احداث منطقة الحمودية ، لاتهامه أنه وراء الخطة الامنية التي نفذت فيها ، مما اثار امتعاض وغضب المتضررين منها ، وشرعوا الى تهديده ،

 

وعلى أثر اتصالي به لاستيضاحه الامر ، أبلغني ان مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لفت نظره الى هذا التهديد ، كما ان معالي وزير الداخلية والبلديات السيد نهاد المشنوق طلب منه عدم الحضور الى مكتبه في المحافظة لتفادي أي محاولة اغتيال قد يتعرض لها وابلغه أنه أصبح في دائرة الخطر وعليه اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ، اضف الى ذلك ان بعض نشرات الاخبار قد أوردت هذه القضية ، ونشرت صورة للمحافظ كتب عليها عبارة "ستدفع الثمن" كما ان ناشطين على صفحة التواصل الاجتماعي علقوا على الموضوع بكلمات نابية تطال المحافظ وعائلته مع عبارة " واتلك حلال مش حرام" ...... (ربطا الصورتان)

 

بناء عليه ، واستنادا الى المادة /14/ من ق.أ.م.ج ، نطلب من جانبكم إجراء التعقبات اللازمة بحق كل المتورطين بهذه القضية ومعرفة ملابساتها واجراء المقتضى القانوني .

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