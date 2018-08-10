كيف سيكون طقس الـWeekend؟

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" أنّ الطقس الحار والرطب يستقر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال الأسبوع المقبل وأنّ المنخفض الهندي الموسمي يحافظ على قيم ضغطه التي تتراوح بين 995 و 992hpa، ما يساهم بإبقاء درجات الحرارة مرتفعة وضمن معدلاتها لهذه الفترة من السنة، علماً انه في العام الماضي انهارت قيمه الى 986hpa في منتصف شهر آب ما ادى الى جوّ حارق لامست حرارة البقاع 42 درجة".

وأضاف: "ويتعرض حوض البحر الأسود ووسط اوروبا ودول المغرب الى حالات من الاضطرابات الجوية تسبب امطاراً وسيولاً وفيضانات، لا بل عانت المناطق الجنوبية في شبه الجزيرة العربية ايضاً من هذا الوضع المذري، فجرفت السيول الأتربة والسيارات. ويبقى طقس لبنان بين كل الدول المجاورة التي تتعرض لهذه الاضطرابات الجوية هو الأنسب.

طقس يوم السبت، مشمس وحار ورطب.

الحرارة ساحلاً: 33/34 نهاراً و 26 ليلاً

الجبال 1200 متر: 31/22

البقاع: 34/36 نهاراً و 23 ليلاً

الرياح: غربية سرعتها 30 كلم في الساعة تنشط بعد الظهر لتصل الى 40 كلم في الساعة.

الرطوبة: 90%

الضغط الجوي: 1007hpa

فيديو مرفق يظهر السيول الاي ضربت المناطق الشمالية لاسطنبول يوم امس".