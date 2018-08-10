مصادر التيار: اجتماع باسيل - الحريري كان ايجابيا للغاية لا بل ممتاز

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وصفت مصادر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الاجتماع الذي عقده مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالإجابي لا بل بل بالممتاز سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشخصي فالاتفاق كان تاماً إذ ان الرئيس الحريري مدرك ان تكتل لبنان القوي لم يطلب اكثر من حقه وبالتالي فلا مشكلة معه من الأساس بل مع الذين يطالبون باكثر من حجمهم وحقهم.

وتابعت المصادر لقدأكد الاجتماع بما لا يقبل الشك أن الاتفاق السياسي بين التيار الوطني الحر والرئيس الحريري قائم و ثابت خلافاً لكل محاولات التشويش عليه.

وأضافت أن الوزير باسيل اكد للحريري انه متفق معه على قيام حكومة وحدة وطنية وأن الرئيس الحريري سيواصل اتصالاته على هذا الأساس وفقا للمعايير العادلة التي شدد الوزير باسيل على الالتزام بها ورأت المصادر أن الحريري يعرف تماما أن الوقت ضاغط.

وختمت: من الأساس كان الوزير باسيل يدعو إلى البحث عن حل للعقد عند غيرنا ويقول نحن جاهزون عندما يقرر الرئيس الحريري التواصل معنا وهذا ما حصل ‏بالفعل وذكرت المصادر المقربة من رئيس التيار الوطني الحر أن محور الاجتماع هو التوصل إلى الصيغة الفضلى لولادة حكومة متوازنة وفعالة وبالتالي لم يكن في هذا الاجتماع لا عتاب ولا نقاش لمرحلة الأسابيع الماضية فلا شيء في هذا الأمر يستاهل التوقف عنده والطرفان يتطلعان إلى المصلحة العامة ومستقبل البلاد.