أسرار الصحف ليوم الجمعة 10 آب 2018

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

كشفت أوساط سياسية عن تحضير بعض القوى السياسية والحزبية لتحركات تُزمع تنفيذها في الشارع خلال فترة وجيزة احتجاجاً على تردي الأوضاع من كل النواحي ولا سيما الاقتصادية والمعيشية التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على لبنان واللبنانيين، في مقابل استهتار بعض أهل السلطة بهذه الأوضاع وعدم السعي الجدي لمعالجتها.

كواليس

توقعت مصادر عراقية أن يعود للواجهة كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة مستشار الأمن القومي فالح الفياض الذي سحب ترشيحه لحساب رئيس الحكومة حيدر العبادي بعدما ترتّب على إعلان العبادي التزامه بالعقوبات الأميركية على إيران إلى رفض العديد من الكتل النيابية التداول باسمه كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة. واعتبرت أنّ الفياض يلقى قبولاً في كتل الفتح والنصر وسائرون. وهي الكتل التي يجري التداول بينها بملف رئاسة الحكومة.



المستقبل: يقال



إن دبلوماسيّين عرباً يلفتون إلى أنه يجب انتظار صدور جدول أعمال الدورة الـ 150 للجامعة العربية لتبيان ما إذا سيكون هناك موقف عربي محدّد بالنسبة الى التطورات السورية.



اللواء: أسرار



غمز

طلب من نواب كتلة وازنة «النأي بالنفس» عن سجالات حياتية مع حليف.



همس

لا يكترث لبنان كثيراً للعقوبات الأميركية على دولة إقليمية، من زاوية ارتباط اقتصاده أصلاً بالدولار على كل المستويات.



لغز

تتحدث مصادر اقتصادية مقيمة في الخارج ان مشروع خصخصة الكهرباء، هو الذي يقف وراء تهريب «اسراء سلطان» من الجية والزهراني.

الجمهورية: أسرار



انتقاد

إنتقد مرجع سياسي ما سمّاه الجرعات الخجولة في عودة النازحين، والتي تأتي بنتائج عكسية بحيث أنّ عدد المغادرين لا يتجاوز الـ2000 نازح. إلّا أنّ هذا العدد عَوّضته ولادات النازحين وزادت عن 3 آلاف.

أسير

إعتبر قيادي في تيار بارز أنّ لبنان هو فعلياً أسير رئيس تيار آخر.

امتعاض

لا يخفي سفير دولة أوروبية في مجالسه الخاصة امتعاضه من واشنطن التي تُعتبر حليفتهم، وذلك لأنها لم تضع بلاده في أجواء اتفاق هلسنكي.

النهار: أسرار الآلهة



تنافس الأربعاء

بدأ نواب "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" يتنافسون على المشاركة في لقاء الأربعاء مع الرئيس نبيه بري في عين التينة.



شكوى بلا إجراءات

يشكو مسؤولون من أن المعامل والمصانع في البقاع ترمي نفاياتها في الليطاني من دون أن يتخذ هؤلاء اجراءات ضبط ومنع في حق أصحاب تلك المؤسسات....