اعتدوا عليه بالمطرقة والسكين وقطعة من الرخام!

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فجر تاريخ 8/8/2018، ادخل الى احد المستشفيات في بلدة الغازية/ الزهراني المدعو:- م. س.( مواليد عام 1990، بنغلادشي)، وهو بحالة حرجة جداً جراء تعرضه للضرب بآلة حادة على رأسه من قبل اشخاص مجهولين.

نتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وفي غضون اقل من 6 ساعات استطاعت تحديد هوية الفاعلين وتمكنت من توقيفهم في بلدة الغازية، وهم كل من:

م. ن. (مواليد عام 1985)

م. س. (مواليد عام 1977) من التابعية البنغلادشية

ا. م. (مواليد عام 1993)

وضبطت بحوزتهم مطرقة حديدية وسكين وقطعة من الرخام عليها بقع الدماء كانوا قد استخدموها في تنفيذ الجريمة .

بالتحقيق معهم، اعترفوا بالاعتداء على (م. س.) بسبب خلافات شخصية بينهم.

سلموا مع المضبوطات الى القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.