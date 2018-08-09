هكذا قاما بإغواء أشخاص كثر عبر "واتساب" والإحتيال عليهم

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أعلنت قوى الامن الداخلي، في بيان، أنّ "معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام شخصين (رجل وزوجته) بإغواء الأشخاص عن طريق وضع صورة فتاة شبه عارية على خدمة الـ"واتس أب" مرفقة بعبارات تحمل إيحاءات جنسية.



ونتيجة التحريات والاستقصاءات الحثيثة التي قام بها المكتب المذكور، تمكن من معرفة المشتبه بهما واستدعائهما، وهما كل من: م. هـ. (مواليد عام 1987، لبناني) ر. م. (مواليد عام 1989، لبنانية).



وبالتحقيق مع الاول اعترف أنّه قام وزوجته المتوارية عن الانظار، باستخدام رقمين هاتفيين بواسطة تطبيق الـ "واتس أب"؛ وأنّهما تمكنا من الاحتيال على عدد كبير من الاشخاص عبر مواعدتهم على لقاء في مقابل الحصول منهم على بطاقات تشريج هاتفية.



واودع الموقوف القضاء المختص بناء لإشارته والعمل جارٍ لتوقيف شريكته المتوارية".



وأضاف البيان: "إنّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين عدم التواصل مع أشخاص غير معروفين من قبلهم شخصياً كي لا يقعوا ضحية أعمالهم الاحتيالية، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات".