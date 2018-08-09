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ماكرون يعتزم بحث موضوع المخرج الأوكراني مع بوتين

9
AUGUST
2018
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يعتزم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم غد الجمعة، بحث قضية إضراب المخرج السينمائي الأوكراني، سينتسوف، عن الطعام.

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر في قصر الإليزيه، اليوم الخميس، بأن "الرئيس ماكرون يخطط لبحث قضية المخرج السينمائي الأوكراني سينتسوف غداً الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وذكرت الدائرة الفيدرالية لتنفيذ الأحكام، أن سينتسوف أضرب عن الطعام طواعية، وأنه يخضع لإشراف أطباء مستشفى لابيتانسك بصفة مستمرة. وتسلمت تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، صوراً جديدة لسينتسوف اليوم الخميس، وصلت لوكالة "سبوتنيك" نسخ منها، حيث يظهر سينتسوف وهو بملابس السجن، في إحدى زنزانات السجن، وهو يقف أمام سريرين، وضع كتابين على أحدهما.
وكانت المحكمة العليا الروسية، قد أيدت الحكم الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 ، ضدَّ الأوكراني أوليغ سينتسوف، بالسجن مدة عشرين عاماً بتهمة تنظيم هجمات إرهابية في شبه جزيرة القرم. وحكم بالسجن، لمدة 10 أعوام على شريك سينتسوف، المدعو ألكسندر كوليشينكو، كما تم إصدار حكم على اثنين من المتهمين في القضية، وهما أليكسي تشيرنين وغينادي أفاناسييف بالسجن لمدة 7 سنوات.

المصدر: سبوتنيك

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