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روكز ردا على القوات : رح سهٌلون الحسابات..

9
AUGUST
2018
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بمعيار التيار الوطني الحر حصة القوات 6 وزراء والمشكلة الكبرى ان "التيار" يخلط بين حصته وحصة رئيس الجمهورية...الكلام لنائب القوات جورج عدوان اليوم من المجلس النيابي 

عندما تسأل نائب تكتل لبنان القوي شامل روكز عن رده "يستوقفك ليسهّل الحسابات عليون" ، اي على القوات

لكن القوات تقول انها تنازلت عن منصب نائب رئيس حكومة الا انها لن تتنازل عن السيادية نقول للعميد فيستوقفنا الاخير ليسأل ضاحكا 

لا يمكن للحديث مع نائب كسروان ان يمر من دون الاستفسار عن فحوى اقتراح القانون هذا الذي تقدم به لحل ازمة قروض الاسكان التي انهكت الدورة الاقتصادية بمختلف قطاعاتها الاقتصادية والتجارية ولاسيما العقارية وحتى الاجتماعية...وهنا لم يخل الحديث مع نائب كسروان من عفويته المعهودة غير المصطنعة

اقتراح روكز المعجل المكرر وافق عليه تكتل لبنان القوي فهل يراه رئيس الجمهورية مناسبا وهو القائل اليوم :ندرس حلولا للقروض السكنية "؟ على هذا السؤال يرد روكز بيثقة تامة فيختم قائلا 

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