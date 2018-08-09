انقطاع أُبر الكزاز يربك اللبنانيين، والصيادلة نفذ صبرهم

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في بيان صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصَحة منذ فترة، أكدت خلاله أن لا صحة للشائعات التي تتداولها وسائل الإعلام وبعض الساسة بشأن إنقطاع حقن الكزاز من الاسواق اللبنانية، فإليكم رواية هذه المرأة التي تثبت العكس

أكثر من صيدلية إشتكت من انقطاع الحقن مطالبة وزارة الصحة بشرح السبب وراء غيابه من السوق اللبناني وتأمين بديل له في اسرع وقت

الـ otv تواصلت مع وزارة الصحة لإستيضاح حقيقة الموضوع، فهكذا أتى الرد: "روح بروم بكل صيدليات جبيل موجود ابر كزاز"، وبين تأكيد وزراة الصحة عدم إنقطاع حقن الكزاز وحال الهلع التي تسود في صفوف الاهالي والصيادلة الذين تخوفوا من استمرار حالة الانقطاع تبرز إشكالية يقف المواطنون بإنتظار إيضاحها من قبل المعنيين.