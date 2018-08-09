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وأخيراً، لبَى رئيس الحكومة المكلف نِداء اللبنانيين

9
AUGUST
2018
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وأخيراً، لبَى رئيس الحكومة المكلف نِداء اللبنانيين، وقررَ المبادرة: زار رئيسَ مجلسِ النواب بعد ظهر اليوم، وأعلن من عين التينة عزْمَه على القيام بزيارةِ قريبة الى بعبدا، ليتبيَّن بعدها أنه اتصل برئيس أكبر تكتل نيابي، ودعاه إلى عشاء سيلبيه الأخير هذه الليلة... ليصبح اللقاءُ المرتقبُ بين سعد الحريري وجبران باسيل، بعد لقاء الأخير بنبيه بري قبل أيام، هو الحدث، فيعودُ مسنوبُ التفاؤل بعودة الجِدية إلى مسار التأليف إلى الارتفاع.

لكن، وبعيداً من الدخول في تفاصيلْ ما يَدورُ من نقاشٍ حكومي، لفَتَ اليوم موقفٌ نافرٌ للقوات اللبنانية، عبَّر عنه نائبُ رئيسِها جورج عدوان، في حق العهد والحكومة.

موقفٌ، استغربَه التيار الوطني الحر، لِتَعتبرَ مصادرُه أن ما صَدَرَ على لسان عدوان كلامٌ يَجتزىء الحقيقة على قاعدة "لا إله".

مصادر التيار ذكَرت بأن تفاهمَ معراب هو كلٌ متكامل، يَقوم على انتخاب الرئيس ودعمِ العهد من جهة، مقابل التزامات الشراكة المعروفة من جهةٍ أخرى، غير أن القوات اللبنانية، كانت المبادِرة إلى التنصل من التزاماتها، عندما استبدلت تعهدَها بدعم العهد، بتصويب سهام الاتهامات على وزراء العهد والتيار من دون سِواهُم في الحكومة والايحاء بأنهم من دونِ سِواهُم، مصدر الفساد. وبَلَغَ التنصلُ حدَه الأقصى وفق مصادر التيار، عندما ساهمت القوات بصورة مباشِرة او غير مباشِرة، بمحاولة الانقلاب على العهد، عند احتجاز الحرية الجسدية والسياسية لرئيس الحكومة. وهكذا، وبدلاً من ان تكون جزءاً من معركة التضامن الوطني في وجه التدخل الخارجي وحماية القرار الداخلي اختارت القوات اللبنانية ان تكون في المقلَب الاخر.

وفي السياق الحكومي، رأت مصادر التيار ان تحريف الوقائع في موضوع الاحجام النيابية للكُتل لا يَنفع. فتكتل لبنان القوي يضم تسعةً وعشرين نائباً، ولا يمكنُ التعاطي معه إلا على هذا الاساس. اما الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية، فهي ذاتْ طابعْ ميثاقيْ، ولا ترتبطُ باي كتلةٍ نيابية، تماماً كما درجت الاعراف منذ الطائف.

وتعليقاً على كلام عدوان اليوم في موضوع احتساب الحصص: وفقاً لأي جدول قِسمة تُعطى القوات ستة وزراء؟ سألت مصادر التيار.

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